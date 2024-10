Lube con tanta voglia di riscatto. Con Monza per voltare pagina

Seconda partita casalinga di regular season per la Lube e seconda consecutiva contro una rivale lombarda. Dopo il ko 3-0 patito a Milano per mano dell’Allianz, i biancorossi ricevono il Vero Volley, il team che li ha giustiziati nella scorsa stagione. Nonostante il bilancio complessivo dei confronti sia nettamente a favore di Civitanova (22-8 i successi), Monza riporta alla mente brutti momenti dell’anno scorso. L’ultimo l’eliminazione dai playoff, con la sconfitta in gara5 nei quarti, ma mesi prima la Mint aveva causato pure l’uscita dalla Coppa Italia. E sempre all’Eurosuole Forum aveva rovinato l’esordio in campionato della Lube passando 0-3. Motivi in più, insomma, per cercare la vittoria e riscattare la caduta di una settimana fa, il gruppo di Medei dovrà assolutamente migliorare in ricezione ed evitare troppi servizi errati-punti regalati. Il nuovo e finora poco apprezzato formato spezzatino impone il via alle ore 16 e ci sarà la novità della diretta su Dazn. La Lube si presenta con 3 punti e Monza con 2 avendo vinto alla prima qui nelle Marche, 2-3 contro Grottazzolina, poi lo stop 0-3 contro Piacenza (punteggio troppo severo). Coach Medei non potrà schierare ancora la Lube migliore. Nikolov c’è ma è impiegabile col contagocce, da capire le condizioni del fresco ex Loeppky e di Chinenyeze. In più, da regolamento l’ultimo acquisto Podrascanin potrà scendere in campo a partire dal prossimo turno.

Dall’altra parte della rete Monza però è messa peggio. Già in estate è stata rivoluzionata più dei biancorossi, perdendo tutti i pezzi pregiati (eccezion fatta per l’alzatore "Cachopa") che l’avevano portata in finale sia di Coppa Italia che Scudetto. Ed oggi dei nuovi non giocheranno i due attesi ex che avrebbero dato un altro sapore alla sfida: Juantorena non è del tutto recuperato del tutto dopo l’operazione alla spalla e Zaytsev è indisponibile per la stessa norma del "Potke". Assente pure il centrale americano Averill che è piaciuto parecchio alle Olimpiadi. Eccheli potrà contare invece sulla coppia di centrali Beretta- Di Martino, sul libero Gaggini e l’opposto Szwarc (con l’interessante Lawani come riserva).

Le probabili formazioni

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Loeppky; centrali Chinenyeze e Gargiulo; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Nikolov, Davi Tenorio, Bisotto. All. Medei.

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Kreling; opposto Szwarc; schiacciatori Rohrs e Marttila; centrali Beretta e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Mancini, Lee, Taiwo, Lawani, Picchio. All. Eccheli.

Andrea Scoppa