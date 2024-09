Lube, domani il test con Modena: "Ci sarà da alzare il livello di gioco"

Per la Lube è vigilia dell’ultima uscita amichevole, dalla prossima settimana e dalla prossima partita si farà sul serio. Come comunicato mercoledì dalla Lega Pallavolo Serie A, i biancorossi esordiranno inaugurando l’80° campionato sabato 28 e per Mattia Bottolo sarà partita a suo modo speciale. Lo schiacciatore classe 2000 troverà subito di fronte quella Padova dove è cresciuto ed è diventato atleta di talento, tanto da essere acquistato da Civitanova nell’estate 2022.

Bottolo, proprio Padova all’Eurosuole Forum per debuttare.

"In tutti i campionati fatti qui a Civitanova ho sempre incontrato Padova all’inizio del campionato, entro le prime tre giornate. Non è una novità diciamo. È comunque emozionante perché Padova è la mia seconda casa".

Che squadra è la Sonepar?

"Ostica, specialmente ad inizio regular season perché avendo un organico spesso inalterato, riesce ad essere più pronta e rodata delle big. Non a caso in pre-season ha fatto finora buonissimi risultati. Non sarà per niente una gara facile".

A proposito di pre-season, proprio lei è stato tra i più brillanti in chiave Civitanova.

"Con Nikolov fuori ho avuto più spazio e mi sono trovato bene con Loeppky. Credo che come squadra siamo cresciuti tutti insieme nel livello di gioco".

Pensa che sarà titolare alla prima uscita ufficiale?

"Non me lo aspetto, non è scontato. Chiaro però che punto a partire in sestetto e ci spero".

Com’è il rapporto con il nuovo coach?

"Finora mi sto trovando bene con Medei, si lavora tanto e sapevo che questa era la sua caratteristica".

Nell’ultimo test a Jesi avete dato filo da torcere a Perugia. Era una amichevole, ma secondo lei quanto siete distanti dagli umbri?

"Complicato rispondere, specie ora perché una formazione può sfruttare il periodo per caricare e può essere pesante. La stessa Milano tende a partire a rilento ma poi esplode nei playoff. Comunque il livello del nostro gioco nel weekend è stato ottimo. Di sicuro la Sir è il riferimento, sono i più forti, sono i campioni d’Italia e dobbiamo tentare di avvicinarci il più possibile".

Vinceranno loro la Supercoppa domenica?

"Dico sì perché Perugia ha una rosa tanto profonda".

Voi invece domani al PalaCiarapica di San Severino alle 17.30 farete l’ultimo test contro Modena, cosa si aspetta dal match contro la formazione emiliana?

"Beh è un buon ultimo test, dovremo alzare il livello partendo dalla ricezione e tutto il resto, in particolare difesa e contrattacco".