Lube felice a metà all’Eurosuole Forum. C’è più pubblico, ma si è incassato di meno

Lube, più pubblico ma meno incassi. Il sito Volleyball, testata specializzata nella pallavolo, ha pubblicato una interessante e approfondita analisi sulle presenze avute in SuperLega alla fine del girone di andata. Un lavoro dettagliato che ha evidenziato come l’80° campionato di A1 stia riscontrando un sempre maggior interesse perché si è arrivati da 191.802 spettatori in 66 incontri, mentre un anno fa erano stati 168.230. La media spettatori è salita da 2.546 a 2.906 tifosi a partita.

Numeri in aumento dunque, un buonissimo segnale, anche se non accompagnato da una analoga crescita dai ricavi da botteghino. Il gettito infatti è aumentato ma poco, complessivamente poco meno di 50mila euro. La Lube dopo le prime undici giornate risulta al 6°posto per affluenza totale all’Eurosuole Forum, per la precisione 17.637 spettatori. Il dato in sé non è strepitoso visto che il club di Civitanova ha davanti ad esempio Verona che pure ha disputato una partita in meno tra le mura amiche. Tuttavia la media di 2.939 spettatori è ben più alta rispetto ai 2.633 di tutto l’ultimo torneo e pertanto il trend non può che far felice la dirigenza biancorossa. Ci sono le premesse per fare anche meglio nei prossimi mesi considerando che andremo verso la fase clou della stagione e che domenica 19 arriveranno i campioni d’Italia di Perugia. La Sir è la squadra regina della SuperLega e non solo per il primo posto in classifica, è infatti la formazione più seguita con 20.703 spettatori in cinque partite, addirittura più di Modena. Gli emiliani ormai detronizzati ne hanno avuti 20.557 ma in sei partite. Mentre gli umbri sono presenti in otto delle dieci gare con più affluenza ed il record di 8.851 spettatori al Forum di Assago contro Milano, il PalaPanini ha avuto il decremento peggiore di tutti, in dettaglio 764 partite in meno ad ogni uscita.

Come detto la Lube sorride ma a metà perchè ha le tasche un po’ meno piene....Civitanova è passata da 35.606 euro di incasso medio a 22.891 ed è anche qui al 6° posto. Un anno fa invece chiuse il campionato come seconda più "ricca" grazie a 373.733 euro (al momento 137.347 è l’incasso complessivo). Significa che in percentuale c’è stato un calo del 35%. Una cosa, va detto, che un po’ ci si aspettava perché in estate la dirigenza biancorossa aveva attuato una nuova politica con prezzi al ribasso per biglietti e abbonamenti. Un cambiamento pensato proprio per far tornare più pubblico all’Eurosuole Forum e magari far avvicinare ai colori biancorossi nuovi appassionati.