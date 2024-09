Lube, giovani da applausi. Sul podio nel beach volley

L’estate sta finendo ma prima di salutare le spiagge, i giovani atleti dell’Academy Lube hanno dato spettacolo col beach volley. Quattro talenti, forse è meglio dire tre visto che uno è in uscita dal settore giovanile biancorosso, hanno ottenuto titoli e podi, a livello nazionale e pure europeo! Ultimo in ordine cronologico è stato il trionfo italiano Under14 confezionato a Bellaria-Igea Marina da Luka Stankovic, sì proprio il figlio del centrale. Per la gioia di papà Dragan, ex Lube e pure capitano, il classe 2011 ha sbaragliato tutti in coppia con Samuele Monti della Fenice Roma. Sono passati pochi giorni anche dal 3° posto Under16 al campionato nazionale di Montesilvano raggiunto dal classe 2009 Mattia Penna e dal classe 2010 Matteo Talevi. Un bronzo che è l’ennesimo riconoscimento per i due, già vincitori delle tappe marchigiane di categoria, primi classificati al Trofeo dei Territori andato in scena a Falconara. Tra gli specialisti della sabbia il 2007 Matteo Iurisci, giunto al termine del percorso in biancorosso e pronto per iniziare la stagione in A2 all’Abba Pineto. Il giovane schiacciatore ha salutato l’Academy in estate con risultati eccellenti di livello internazionale, come il titolo continentale Under18 acciuffato in Georgia al fianco di Laurin Zoeschg, ma va annoverato anche il nono posto ai Mondiali Under19 di Shangluo in Cina.

Da segnalare infine che è stata decisa proprio all’ultimo la sede del test di oggi che la Lube dei grandi, quella di coach Medei, farà ancora contro Grottazzolina, seconda amichevole in sei giorni. Si giocherà al PalaSavelli di Porto San Giorgio, inizio alle 18.30.

Andrea Scoppa