Lube, il capitano è Balaso: "Orgoglioso della fascia"

Balaso, il capitano. La Lube ha ufficializzato ieri quanto il Carlino aveva già anticipato da mesi (con tanto di domanda posta a Medei durante la conferenza di ritorno in panca), vale a dire che il libero veneto sarà il nuovo capitano biancorosso. Una scelta tanto importante quanto logica e meritata, perché Balaso, classe 1995, sarà il giocatore più esperto del nuovo sestetto (Orduna dovrebbe fungere da vice Boninfante) e di sicuro sarà il giocatore con la più lunga militanza a Civitanova essendo arrivato nel 2018. Il tecnico ha voluto premiare l’atleta veneto, unico presente nella rosa della sua prima esperienza alla Lube e del resto anche il palmares parla chiaro. Fabio in questi anni ha fatto incetta di titoli con il club e la Nazionale grazie a talento, costanza e all’approccio agli allenamenti che gli è valso il soprannome di "macchina". Si tratta, curiosamente, del primo capitano italiano 10 anni esatti dopo Zaytsev. Poi sono stati i serbi Podrascanin e Stankovic, il cubano naturalizzato italiano Juantorena e l’argentino De Cecco. "Sentire il mio nome accostato ai gradi di capitano della Lube mi fa effetto, è una novità particolare. Sette anni fa, dopo il mio approdo in biancorosso, non mi sarei mai aspettato di fare così tanta strada. Quando, grazie a una ‘soffiata’ di qualche compagno che era già in raduno, ho saputo che ero stato scelto mi sono emozionato. Qualche giorno dopo coach Medei mi ha informato ufficialmente. Non è un ruolo semplice e cercherò di svolgere il compito nel migliore dei modi. Di sicuro questa carica mi responsabilizza, sia in campo sia nel rapporto con i compagni all’interno dello spogliatoio. L’obiettivo che mi sono posto è confermarmi all’altezza e riprendere da dove abbiamo finito lo scorso anno, mettendo in partita, cuore, muscoli e concretezza perché la Lube deve lottare per il vertice".

Andrea Scoppa