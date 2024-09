Lube, il ritiro in vista dei test. Grottazzolina e anche Jesi Cup

Il ritiro della Lube da oggi supera il mese di "attività" e questa settimana la squadra di Medei disputerà altri test pre-campionato. Si salirà di livello, perché dopo la terza sfida contro Grottazzolina (mercoledì ore 17 Eurosuole Forum), tra sabato e domenica la Lube parteciperà alla Jesi Volley Cup. I biancorossi giocheranno alle 20.30 sabato contro l’Allianz Milano e, in base ai risultati, ri-giocheranno domenica o contro i francesi del Tours o contro i campioni d’Italia di Perugia. Da ieri però, dall’uscita della nostra notizia di mercato (già anticipata il 16 maggio) relativa alla possibile svolta Podrascanin e al suo probabilissimo ritorno, tra i tifosi è questo l’argomento più chiacchierato. E la stragrande maggioranza sarebbe felicissima. Del resto non soltanto verrebbe riabbracciato un atleta che ha indossato i colori della Lube dal 2008 al 2016 (era pure capitano) ed ha lasciato ottimi ricordi anche umani, ma si è consapevoli che il "Potke", seppur 37enne, è ancora uno dei migliori centrali al mondo. Come abbiamo ricordato ieri Podrascanin ha chiesto il cambio di federazione, vorrebbe passare da quella serba a quella italiana. La qualificazione olimpica della sua nazionale ha un po’ allungato la pratica, ma forse ora ci siamo. A quanto ci risulta il centrale avrebbe iscritto i figli in scuole di Civitanova e addirittura avrebbe svolto degli allenamenti all’Eurosuole Forum lontano da sguardi indiscreti.

Il mercato solo teoricamente è finito a luglio, perché da regolamento si possono tesserare giocatori anche dopo. Nello specifico in vista della prima giornata di campionato è possibile mettere sotto contratto giocatori che nell’ultima stagione militavano in società estere.

Gli atleti invece tesserati in Italia potranno scendere in campo solo dopo la terza giornata. Insomma il "Potke", svincolato ed ex Trento (2° in assoluto nell’ultima regular season per muri/set) dovrebbe poter essere impiegato dalla 4° di andata con la trasferta di Verona. Va detto che qualcuno –pochi- ha storto il naso. Tifosi che gradivano la linea verde totale o quasi intrapresa dalla società. Però avrebbero dovuto storcere il naso anche su Orduna, vice alzatore di 41 anni….

Se l’affare, come sembra, andrà in porto, da capire a quel punto chi farà posto a Podrascanin. Venendo alla Lube da italiano, va indicato uno tra Gargiulo e Larizza e quest’ultimo sembra proprio l’indiziato nonostante sia l’unico prodotto del vivaio e sia maceratese. Vedremo. Intanto a proposito di centrali, l’ex biancorosso Anzani ha ottenuto il via libera dei medici e torna a giocare. Curioso e strano che abbia saltato le ultime due estati per problemi cardiaci, niente Europei e poi niente Olimpiadi, ma abbia sempre potuto giocare con il club, prima Civitanova e ora Modena.

Andrea Scoppa