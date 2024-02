Lube in ansia per Zaytsev. Lesione muscolare per lo "Zar», starà fuori per alcune settimane

Le dichiarazioni dei giocatori a fine gara e le numerose richieste di selfie da parte dei tifosi, hanno fatto capire quanto si sia goduto domenica per il successo 3-0 contro Modena. Terzo successo di fila e in un Eurosuole Forum mai così gremito quest’anno (3.287 presenze, anche se la Lega dichiara 3.467, boh…). L’unica nota negativa della 17ª giornata di SuperLega è arrivata prima del fischio d’inizio e ha riguardato l’infortunio muscolare occorso a Zaytsev. Ieri la Lube ha diramato una nota stampa non tranquillizzante sulle condizioni dell’esperto schiacciatore. "La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione muscolare di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra – dichiara Mariano Avio, responsabile sanitario – è una zona delicata". Lo staff monitorerà la situazione gradualmente, ma la tipologia di infortunio terrà l’atleta lontano dal campo per alcune settimane. In soldoni, Blengini dovrà fare a meno dello "zar" domenica a Taranto, il 14 a Trento e al 99% nella penultima di regular season contro Piacenza. In più rischia di saltare pure l’andata dei quarti di finale di Champions in programma il 21. Poi vedremo perché stop di questo tipo hanno tempi di recupero che possono ridursi o allungarsi in base all’età o al fisico. Comunque non ci voleva, perché Civitanova perde Zaytsev proprio a ridosso delle gare ad eliminazione diretta nelle due competizioni più importanti (i playoff scudetto iniziano tra poco più di un mese) e Ivan resta lo schiacciatore migliore nel fornire equilibrio in fase di ricezione.

Intanto senza di lui domenica la Lube ha comunque fornito una discreta prova in ricezione e il sostituto, Bottolo, ha esemplificato il ritrovato spirito difensivo. La squadra di Blengini ha mostrato finalmente pazienza e sangue freddo nei momenti in cui Modena si rifaceva sotto. La gioia dei supporters accorsi al palas è scaturita proprio dall’aver rivisto una Lube capace di vincere come Dio comanda, senza alti e bassi come era avvenuto invece contro Milano e soprattutto a Catania. Detto questo non c’è da esaltarsi troppo perché la Valsa Group (da domenica sera, complice il blitz di Cisterna a Taranto, nona in classifica e fuori dai playoff) è stata imbarazzante per imprecisione. Se commettere 25 errori in una partita significa regalare un set, figurarsi arrivare a farne 35, una cosa che negli ultimi cinque anni non si era mai verificata all’Eurosuole Forum. Per il settempedano Giuliani, domenica al debutto sulla prestigiosa ma bollente panchina modenese, ci sarà parecchio da lavorare.

Andrea Scoppa