Lube in Romania per la Champions. Finora in Europa mai perso un set. Col Galati per continuare il percorso

Il nuovo anno avanza a ritmi serrati per la Lube, da ieri in Romania per la penultima giornata del girone E di Champions League. I biancorossi scendono in campo oggi alle 17 (diretta su Dazn) per il ritorno del match con l’Arcada Galati. Tre giorni dopo il successo per 3-0 contro Padova, il team di Blengini affronta un incontro che vale poco o nulla in chiave classifica perché Civitanova ha già conseguito da un turno la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. La Lube comunque non vuole vivere una gitarella in "pantofole", sia per il gusto di proseguire il raggruppamento in modo perfetto (finora non ha perso nemmeno un set) sia perché vincendo e facendo più punti possibile nelle gare del girone, i biancorossi risulterebbero come una delle top teste di serie. Ciò significherebbe essere abbinati potenzialmente a una rivale più morbida nel successivo accoppiamento dei quarti. Intenzione condivisibile e assai comprensibile ricordando che Civitanova viene proprio da tre eliminazioni di fila nei quarti di finale di Champions.

Coach Blengini infatti spiega: "Anche se abbiamo già vinto matematicamente la Pool E, gli ultimi due impegni del gruppo saranno comunque decisivi per collocarci nella fase successiva tra le migliori prime in assoluto della competizione e scongiurare, almeno sulla carta, un abbinamento troppo scomodo nei quarti. Non dobbiamo farci ingannare dal risultato dell’andata, perché Galati ha dimostrato il proprio valore battendo Praga e tirando la partita con Maaseik. Gli avversari avranno a disposizione un palleggiatore molto esperto (l’iraniano Karimi ndc) che non era presente a Civitanova. Sarà una gara da affrontare con grande attenzione e un buon approccio vista l’importanza dei punti in palio".

L’Arcada è rivale modesto come evidenzia la classifica che pone i rumeni all’ultimo posto con una vittoria e 3 stop (l’altra gara tra Praga e Maaseik si gioca giovedì) e come ha detto l’incontro di andata terminato 3-0 in appena 76 minuti, sesto successo consecutivo per la Lube nella gara d’esordio di Champions. Blengini non schierò né Zaytsev né Anzani, oggi il centrale dovrebbe giocare mentre lo "zar", assai brillante sabato contro Padova, potrebbe partire dalla panchina. La Champions infatti consente di schierare elementi senza vincoli italiani/stranieri, quindi Yant ha quello spazio che in campionato non sta ottenendo. Il cubano continua ad essere sotto i riflettori perché voci di mercato lo danno come sicuro partente a fine stagione destinazione Russia. Anzi c’è chi sostiene che il suo ritardo per l’arrivo a Civitanova, ad ottobre, fosse legato proprio al corteggiamento del club russo e al desiderio di Yant di cambiare aria.

Andrea Scoppa