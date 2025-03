Lube. La presidentessa Sileoni: "Bruciate le tappe. Che brava questa ciurma di ragazzacci»

Prima dell’infortunio occorso a Balaso, la presidentessa biancorossa Simona Sileoni era intervenuta per esprimere pubblicamente la sua soddisfazione per il percorso della squadra e il raggiungimento della 20ª semifinale nella storia della Lube. "Sono contentissima per il ventesimo approdo della Lube a una semifinale Scudetto – ha detto – perché siamo riusciti a centrare questa qualificazione meritatamente, bruciando le tappe con una squadra rivoluzionata e più giovane rispetto allo scorso anno. Considero il passaggio del turno un bellissimo step di una stagione che ci ha già regalato un prestigioso trofeo, cioè la Coppa Italia, e piazzamenti significativi. Credo che questa ‘ciurma di ragazzacci’ abbia la giusta fame di esperienza e vittorie per confrontarsi a braccio sciolto e senza pressioni contro la candidata numero uno alla vittoria dello Scudetto. Detto questo, viste le battaglie sportive con gli umbri in regular season (ko 3-2 là con la Lube avanti 0-2, successo biancorosso al ritorno 3-1 ndc), fare pronostici ora è impossibile, ma sappiamo che servirà coraggio in campo, sono certa che in vista di questo ulteriore passo tireremo fuori risorse di cui magari non abbiamo ancora totale consapevolezza; i ragazzi sanno che sarà un’esperienza cruciale per loro. Sarà indispensabile contare sulla vicinanza dei tifosi, che finora sono stati l’uomo in più, anche perché a Perugia troveremo un palas molto caldo e vorrei che lo stesso clima si avvertisse all’Eurosuole Forum in gara2, fino all’ultimo pallone, per sostenere gli atleti. Alcuni di loro affronteranno per la prima volta la semifinale in SuperLega".

Andrea Scoppa