Lube, la strigliata del dg Cormio: "Yant si svegli, Adis può migliorare"

Giocata e purtroppo persa l’ultima partita del girone d’andata di SuperLega e già alla vigilia della prima uscita del ritorno, nonché ultimo impegno del 2023, il momento appare ideale per tracciare il bilancio di metà stagione. Lo facciamo con Giuseppe Cormio, direttore generale della Lube. A Civitanova dal 2016 costruendo gruppi che hanno sempre raggiunto la finale scudetto, il dg difende il percorso di crescita della squadra ma non risparmia valutazioni più critiche a livello di singoli.

Direttore, domani alle 18 si gioca alla Opiquad Arena la prima di due gare ravvicinate contro la Vero Volley Monza. Facciamo però un passo indietro, cosa è successo contro Verona dal 2-0 al 2-3?

"Ci è mancata la capacità di chiuderla quando potevamo, ad esempio nel quarto set. Abbiamo invece inanellato errori nel momento sbagliato".

A livello tecnico tanti muri fatti nei primi due set (9 dei 13 totali), poi invece tanti ace degli scaligeri (10 dei 13 complessivi).

"Dal terzo set siamo stati fallaci nella ricezione, ma ripeto che potevamo vincerla in più occasioni, anche nel tie-break che conducevamo 8-4. Se poi non le sfrutti perdi, specie se trovi un avversario di qualità e di carattere".

Avete girato al quinto posto, che giudizio dà all’andata?

"La posizione è corretta per quanto visto, Monza ha meritato di più ed è stata più stabile. Semmai per la fase di ritorno dobbiamo stare molto attenti a chi ci insegue, in particolare a Milano e Verona che hanno da poco il sestetto al completo".

Gli scettici evidenziano che il progetto non cresce come si pensava, dato che la Lube ha un punto in meno rispetto alla scorsa stagione quando però era stata rivoluzionata e ringiovanita.

"Non abbiamo reso di meno, semplicemente il torneo è più livellato verso l’alto. Qualcuno sta migliorando parecchio, vedi Nikolov o Bottolo, di certo manca un po’ di equilibrio e la giusta leadership in campo. Per il salto di qualità abbiamo comprato Lagumdzija ma Adis è ancora alla ricerca della palla migliore al 100% e solo in alcune partite ha avuto i numeri che ci aspettavamo. Poi c’è Yant che mi sembra distratto da voci di mercato e si deve svegliare perché veste la maglia della Lube".

Valutazioni più corrette andranno fatte a fine stagione (il progetto è triennale, la Lube è esattamente a metà corsa) ma contro Monza ecco due partite che contano, forse di più quella di mercoledì perché vale la Final Four di Coppa Italia?

"È un traguardo importante, non centrarlo per la terza volta di fila sarebbe un grosso dispiacere. Non è facile ma non lo sarà nemmeno per loro".

Bestia nera la Vero Volley, suoi tutti gli ultimi 4 scontri diretti.

"Vero ma il team è più vicino alle nostre possibilità rispetto a Trento, Perugia o Piacenza. Sarà fastidioso dover fare 2.000 km a cavallo di Capodanno".

Andrea Scoppa