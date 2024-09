Lube, mercato infinito. Podrascanin a Civitanova?

L’ingaggio del giovanissimo Davi Tenorio a inizio luglio sembrava aver chiuso il mercato della Lube. Già, sembrava…Oggi rilanciamo la clamorosa pista Marko Podrascanin. A quanto risulta il forte centrale serbo avrebbe iscritto i figli Mila e Matija in scuole situate a Civitanova. Un indizio assai interessante. L’ex Trento avrebbe svolto degli allenamenti all’Eurosuole Forum lontano da sguardi indiscreti. Del resto il "Potke" è senza squadra e, terminata l’esperienza olimpica e godute le vacanze, deve mantenersi in forma. Il fatto che un atleta così forte non abbia ancora un team, è un altro segnale. Avevamo dato per primi la notizia della trattativa tra Podrascanin e la Lube, era il 16 maggio. I dirigenti biancorossi non avevano smentito l’anticipazione, specificando che il club voleva tesserarlo solo una volta completato l’iter per risultare un giocatore italiano. Già in possesso del passaporto italiano da due anni il "Potke" ha chiesto il cambio di federazione, vorrebbe passare da quella serba a quella italiana. La qualificazione olimpica della nazionale ha un po’ allungato la pratica, ma forse ora ci siamo. L’acquisto di Davi Tenorio confermava al 100% il progetto giovane della Lube, anche se un po’ aveva sorpreso. Il dg Cormio ci aveva dichiarato che il club era interessato a un italiano, invece il 2005 è andato ad occupare uno slot per extra-comunitari. Chiaro che se si riuscisse a tesserare Podrascanin, da italiano oltretutto, la Lube avrebbe benefici enormi a livello tecnico e di esperienza. Vero che ha 37 anni appena compiuti, ma è uno dei 10 centrali migliori al mondo, specialista a muro (secondo per block per set nella scorsa regular season), il fondamentale dove è carente Chinenyeze. Vero pure che il reparto di centrali è stato completato a luglio e quindi un giocatore dovrebbe uscire. Trovare una squadra a metà settembre per un giocatore in uscita non sarebbe facilissimo ma nemmeno impossibile.