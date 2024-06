Lube, Nikolov al lavoro: "Voglio tornare al top"

Buone le prime indicazioni che giungono dalla riabilitazione che ha iniziato a svolgere Alex Nikolov. Lo schiacciatore bulgaro della Lube si sta allenando nella sala pesi dell’Eurosuole Forum con Max Merazzi, il preparatore atletico del club. Reduce dall’intervento chirurgico di martedì 4 giugno a Piacenza per risolvere la problematica di ernia discale, l’atleta balcanico sta recuperando la forma. L’obiettivo è completare questa fase nel mese di agosto e affrontare con i compagni l’intera preparazione atletica. Proprio il classe 2003 ha parlato della sua attuale situazione fisica: "Mi sento bene! Sto molto meglio, sono qui al palas per lavorare e rimettermi in forma. Per me il torneo di SuperLega si è chiuso con tanto amaro in bocca, con il mal di schiena e senza poter scendere in campo nei Playoff 5°Posto. Non avere la possibilità di aiutare il proprio club è quanto di peggiore possa esserci, ma ora voglio tornare al top e riscattarmi nella prossima annata. Tutto dipende da come mi sentirò giorno dopo giorno, ma le previsioni sono rosee perché nutro buone possibilità di iniziare la preparazione con il team di pari passo con i compagni. In questi giorni seguo le gare di mio fratello Simeon, giovanissimo palleggiatore della nazionale bulgara, allenato dal nostro ex tecnico Blengini. Sarebbe stato bello un sestetto con due Nikolov in Vnl, la selezione del mio Paese sta lavorando sodo. Vedo il mio fratellino migliorare a ogni partita, non vedo l’ora di poter giocare assieme a lui. Scalpito anche per iniziare la stagione con la Lube. Ho già incontrato due volte per una prima conoscenza il nuovo head coach Giampaolo Medei. Ci aspettano tante gare insieme". Il talentuoso figlio d’arte dovrebbe essere presente al raduno che dovrebbe scattare ad agosto, forse l’8. A proposito di Bulgaria e di Lube, nella Vnl gli azzurri hanno battuto 3-0 i balcanici nella terz’ultima uscita della fase a gironi. Una vittoria piena nel duello tra i due ex tecnici di Civitanova, De Giorgi e Blengini, con protagonista principale Bottolo, schiacciatore della Lube, autore di 15 punti. Oggi alle 20.30 l’Italia affronterà i padroni di casa della Slovenia, poi domani chiuderà alle 16.30 contro la Turchia.

Andrea Scoppa