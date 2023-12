Lube, oggi il primo round in Brianza. A Monza per salire in classifica, mercoledì per la Final four di Coppa

Monza atto primo per la Lube. Oggi alle 18 i biancorossi iniziano il girone di ritorno con la trasferta in Brianza, la prima di due gare consecutive alla Opiquad Arena. Si gioca per il campionato, il 3 gennaio invece per la Coppa Italia. Probabilmente la gara di mercoledì è più importante perché chi la vince si qualifica per la Final Four di Coppa Italia, tuttavia anche il match di questo pomeriggio conta perché il team di Blengini deve recuperare terreno e perché è un complicato scontro diretto. La classifica parla chiaro, in palio c’è attualmente il ruolo di outsider alle spalle di Trento, Perugia e Piacenza dato che la Mint occupa la quarta posizione con 20 punti e la Lube è subito sotto con 19. Vero che siamo ancora a dicembre, ma va ricordato che oggi inizia il girone di ritorno e Civitanova deve fare più punti possibile per strappare il fattore campo nei prossimi playoff. Sia la Vero Volley che la Lube hanno perso martedì, i biancorossi in casa 2-3 contro Verona e i ragazzi di Eccheli 3-1 a Cisterna, un ko forse perché già sicuri del quarto posto e quindi di giocare in casa la Coppa Italia, altrimenti sorprendente considerato che Cisterna veniva da quattro sconfitte di fila.

Per la Lube una trasferta fastidiosa a livello logistico come ha ricordato sul Carlino di ieri il direttore Cormio (proprio per il doppio impegno ravvicinato) e certamente lo sarà anche sul taraflex perché la Mint è diventata la bestia nera dei vicecampioni d’Italia: Monza ha vinto tutti gli ultimi tre confronti di regular season. All’andata, giornata inaugurale di SuperLega, i brianzoli passarono all’Eurosuole Forum con un portentoso 0-3 maturato grazie ad 11 ace (5 a testa per Takahashi e Maar, quest’ultimo spesso nocivo per la Lube) e un ottimo Szwarc. Per Civitanova si salvò solo Nikolov, male Zaytsev e pessimo il debutto dell’ex Lagumdzija che fece appena 6 punti. Da segnalare che poche settimane fa il club lombardo ha rescisso il contratto dell’opposto Lawani, acquistato in estate dopo il gran finale di stagione a Taranto. Doveva essere un colpaccio invece non ha praticamente mai giocato a causa di problemi alla spalla, per lui in campionato la miseria di un attacco. Monza ha poi ingaggiato il 2004 Mujanovic, già nel giro della nazionale slovena. Le probabili formazioni

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Takahashi; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Marttila, Loepkky, Comparoni, Beretta, Morazzini. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini

Andrea Scoppa