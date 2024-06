Lube protagonista nelle Nazionali. Il libero Balaso incanta in Canada

Fabio Balaso e non solo. Ieri abbiamo parlato della nostra Nazionale ormai qualificata alle Olimpiadi e quindi della prima partecipazione ai Giochi per il libero della Lube. I nostri azzurri hanno giocato molto bene anche nella seconda tappa della Volleyball Nations League in Canada e di fatto sono già in possesso dell’importante pass per Parigi 2024. Manca solamente l’aritmetica, però il 2° posto nel ranking alle spalle della Polonia, il primo in realtà per la corsa olimpica e soprattutto i quasi 120 punti di vantaggio su Cuba (prima delle escluse) con sole quattro partite rimaste nella fase eliminatoria, hanno spinto il presidente federale Giuseppe Manfredi a complimentarsi con gli azzurri rientrati a Roma ieri.

Balaso in Canada ha esordito con una grande performance nella partita contro la Francia in cui la vittoria è sfumata solamente al fotofinish. La Nazionale si è ampiamente rifatta, anche grazie alla continuità del ministro della difesa, liquidando con il massimo scarto gli Stati Uniti, regolando Cuba in quattro set e chiudendo gli impegni ravvicinati in calendario con il 3-0 sui Paesi Bassi. Insomma Balaso vivrà per la prima volta il sogno delle Olimpiadi, più difficile possa farlo Mattia Bottolo che finora non è stato impiegato dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

Sempre in Canada la VNL 2024 ha visto protagonista il neo biancorosso Eric Loeppky. Lo schiacciatore è stato incontenibile nelle offensive, 22 punti personali nel 3-1 su Cuba. Il ct della Francia Andrea Giani non ha invece utilizzato il centrale Barthelemy Chinenyeze, alle prese con fastidi muscolari che già lo avevano limitato nella prima tappa. Anche per Adis Lagumdzija poco spazio.

In Giappone è sceso in campo con il contagocce ed ha assistito dalla panchina alla sconfitta al tie-break della sua Turchia contro la Germania, un match caratterizzato da un secondo set da record, 44-42 in 47 minuti. Da segnalare a livello statistico che Toncek Stern risulta il più prolifico finora nella Vnl, davanti a Abdel-Aziz Nimir e a Marlon Yant, fresco ex Lube. L’olandese volante primeggia nella specialità degli ace, mentre Marko Podrascanin guida con Nicolas Zerba e Javier Conception la graduatoria dei muri. La Vnl dell’Italia proseguirà dal 19 giugno con la terza tappa, dopo Brasile e Canada ci si trasferisce nella vicina Lubiana. Primo match contro la Polonia, quindi il 20 la Bulgaria, il 22 la Slovenia e infine il 23 la Turchia.

Andrea Scoppa