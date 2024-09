Lube, sabato il test con Modena. Boninfante: "Sfiderò il mio passato. Bonus di fiducia dal torneo di Jesi»

Tra le note liete della due giorni jesina, in casa Lube, vanno elencate le prestazioni di Mattia Boninfante. Il baby alzatore 2004 ha dimostrato subito discreti carisma e personalità. Sabato tra l’altro sfiderà la sua ex formazione in occasione dell’ultima amichevole della Lube, in programma alle 17.30 al PalaCiarapica di San Severino contro la Valsa Group Modena.

"A Jesi abbiamo disputato due belle partite contro rivali di grandissimo valore – afferma proprio il giovane Boninfante – e questo ci ha fatto capire il livello necessario dandoci spunti per continuare a migliorare ancora. La nostra consapevolezza è aumentata, visto che ci siamo fatti valere contro formazioni forti che parteciperanno alla Champions League. Perugia, tra l’altro, nella passata stagione è arrivata in finale in tutte le competizioni giocate. Già con i meneghini avevamo capito di essere sulla buona strada, poi contro i Block Devils siamo stati in gara per lunghi tratti. Sapevamo che tutti avrebbero avuto spazio. Quando si cambia molto nell’arco di un match non è facile mantenere il ritmo e c’è stato un calo dopo il secondo parziale, ma successivamente la squadra è tornata a lottare al tie break fino alla fine contro la Sir. Adesso l’importante è darsi da fare in palestra e onorare la sfida di sabato contro Modena. Per me – conclude Boninfante – è in arrivo un momento davvero speciale, per la prima volta affronterò una mia ex squadra, sarà piacevole rivedere ex compagni e amici in campo. Daremo vita a un bel pomeriggio di pallavolo".

Andrea Scoppa