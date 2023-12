Lube scivolata al quinto posto. Quarti di Coppa Italia in trasferta, tutta la pressione è sui biancorossi

Per la prima volta da quando è nato il formato della SuperLega e per la prima volta dalla stagione 2009-2010, la Lube dovrà disputare i quarti della Coppa Italia lontano da casa. La sconfitta 2-3 patita contro la Rana Verona martedì ha infatti lasciato al quinto posto i vicecampioni d’Italia, un bilancio parziale ma certamente peggiore rispetto alle attese. Civitanova ha "girato" con 19 punti, frutto di 7 vittorie e 4 ko, con ben 4 gare terminate al tie-break, solo Taranto con 6 ne ha fatti di più. Peraltro non aveva mai perso al 5° set in campionato e avesse vinto così martedì (conduceva il tie-break 8-4) e se poi Monza avesse perso a Cisterna come è avvenuto a sorpresa (ma va detto che i brianzoli hanno giocato sapendo del ko biancorosso), la Lube avrebbe chiuso con 20 punti proprio come la Vero Volley e sarebbe risultata quarta per il maggior numero di vittorie. Invece De Cecco (foto) e compagni, quinti ad un punto da Monza, dovranno conquistare proprio alla Opiquad Arena il 3 gennaio alle 20 il pass per approdare alla Final Four di Coppa Italia.

Non una cosa da poco perché Monza è una sorta di bestia nera avendo steso la Lube in tutti gli ultimi tre confronti di regular season. Inoltre la Lube ha più pressione perché reduce da due eliminazioni consecutive nella competizione, sempre all’Eurosuole Forum e sempre per mano di Milano. Eliminazioni che l’hanno estromessa da un evento prestigioso come la Final Four.

Quella del 3 gennaio sarà la prima gara del 2024 e curiosamente la Lube sarà a Monza anche per l’ultima uscita di questo anno. Sì perché il campionato inizierà il girone di ritorno già tra domani e sabato e proprio il 30 i biancorossi scenderanno in campo alle 18 in Brianza. Un curioso e importante antipasto. Ieri giocatori e staff hanno goduto di un giorno di riposo, quindi oggi riprenderanno ad allenarsi con una doppia seduta in palestra e domani pomeriggio partiranno in pullman alla volta di Monza.

Per gli amanti dei numeri e dei confronti, la Lube l’anno scorso seppur rivoluzionata, ringiovanita e altalenante, aveva terminato la fase d’andata al secondo posto. Venti erano stati i punti, frutto anche in quel caso di 7 successi e 4 stop. L’anno prima altro secondo posto con molti più punti, 28, grazie a 9 affermazioni e appena 3 sconfitte. Nella stagione citata all’inizio, quella del 2009-2010, la Lube dovette giocare i quarti di coppa a Modena e perse 3-2.

Andrea Scoppa