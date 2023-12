Lube, scocca l’ora della Champions. Stasera in Belgio contro il Maaseik. De Cecco: "Dipende tutto da noi»

Una Lube al massimo per sconfiggere il Maaseik. Torna la Champions, alle 20.30 di oggi i biancorossi sfidano il team belga nella sua tana della Steengoed Arena. In diretta su Dazn ecco la terza partita del girone E della principale competizione continentale, una gara che Civitanova cercherà di tramutare nel terzo successo (finora senza concedere nemmeno un set). Mettere a segno il blitz significherebbe ipotecare o quasi il primo posto nel raggruppamento, ma come ha ribadito sul Carlino di ieri il centrale Chinenyeze, sarebbe opportuno continuare a vincere il più possibile perché in Champions le vittorie sono il primo criterio della classifica e aiutano ad evitare accoppiamenti rischiosi nei quarti. Di sicuro il team di Blengini arriva bene all’incontro perché venerdì a Cisterna c’è stata la reazione che serviva tecnica e mentale. Le prestazioni di Zaytsev e Nikolov meriterebbero la conferma nel sestetto, però in Champions si possono schierare stranieri a piacimento e vedremo se il tecnico darà la maglia da titolare a Yant, ottimo ad esempio nella trasferta precedente a Praga. "Abbiamo affrontato un viaggio duro– afferma capitan De Cecco – e abbiamo la possibilità di consolidare la leadership nel girone, ma questo dipenderà dal nostro gioco e dall’approccio al match, che si presenta come una bella prova di carattere per la squadra. Ho affrontato diverse volte Maaseik (nel 2016 vi lavorava Alessandro Zarroli, lo scoutman della Lube), negli ultimi anni la società ha deciso di puntare sui giovani talenti cambiando un po’ la prospettiva, ma riscontrando un certo successo. Troveremo emergenti con voglia di mettersi in mostra sul palcoscenico continentale, noi dovremo essere pronti a contrastarli".

Il Maaseik non sembra ostacolo insormontabile per i vicecampioni d’Italia, ma i precedenti non sono splendidi (2 successi a testa) e quindi va prestata la massima attenzione. I belgi hanno perso 3-0 in casa all’esordio con Praga, per poi rifarsi in quattro set a Galati nel secondo turno. In campionato invece balbettano, hanno vinto nel weekend ma venivano da quattro sconfitte di fila e sono quarti in graduatoria. Dall’annata 202122 la squadra è guidata dall’italiano Fulvio Bertini. Per lui una buona gavetta nella A2 a Santa Croce partendo dal ruolo di scoutman, per poi diventare assistant coach e infine head coach e partire successivamente alla scoperta del torneo transalpino e del campionato ellenico. Potrebbe schierare la diagonale composta dal palleggiatore estone Renet Vanker e dall’opposto Jolan Cox. Al centro i favoriti sono il ceco Josef Polak ed Elias Thys, in banda il ceco Adam Bartos e il croato Tino Hanzic (lo scorso anno a Santa Croce) libero Martin Perin.

Andrea Scoppa