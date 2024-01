Lube travolta a Perugia. Bisotto: "Siamo stati sovrastati, ma possiamo metterli in difficoltà»

Lube, così non si va lontano. L’ennesimo duello contro Perugia, stavolta nella tana dei Sirmaniaci davanti a 4.417 persone, ha visto Civitanova soccombere 3-0. Implacabili gli umbri che hanno messo a ferro e fuoco la ricezione con il solito devastante servizio. Certo, la Lube si è presentata senza un pezzo da novanta come Balaso per il lutto che l’ha colpito (condoglianze Fabio) e il sostituto Bisotto ha fatto fatica come normale che fosse per un atleta di 21 anni, che viene dalla A2 ed era all’esordio da titolare. Tutti però hanno ricevuto male nella squadra di Blengini, da un veterano come Zaytsev (si è beccato pure 5 muri, tutti quelli fatti da Perugia) ai giovani come Nikolov e Yant, quest’ultimo in difficoltà anche in fase d’attacco. Inoltre vanno fatte altre due considerazioni. Primo, a proposito di assenze, la Sir da settimane sta facendo a meno di un certo Leon. Secondo, lo stop del PalaBarton ha rappresentato il terzo nelle ultime quattro uscite per i biancorossi. Ergo se Perugia al momento è "troppo", urge invertire il trend e prima possibile. Ne abbiamo parlato con la novità di domenica, Francesco Bisotto. Non poteva avere debutto più complicato, contro la seconda forza del torneo, a casa sua e contro la squadra più pericolosa di tutte al servizio. "Forse sì, hanno dato un’altra dimostrazione della loro forza in battuta. Hanno vinto grazie al servizio ma hanno anche ricevuto bene mettendo molti palloni sulla testa di Giannelli".

Per lei è stato un debutto totale perché non era mai entrato in campo finora, giusto?

"Sì, è così anche se per sbaglio in un paio di circostanze ero finito nel tabellino".

Che effetto ha fatto?

"È stato bello, tanto più in un palas strapieno, ovviamente avrei preferito un risultato diverso".

Non era facile sostituire un asso come Balaso.

"Tutti abbiamo cercato di dare il massimo proprio per lui".

Passando alla Sir, sembra più squadra giocando senza Leon.

"Vero, sono più equilibrati e difendono maggiormente".

Il 3-0 dice che siete lontani dalle attuali big?

"Non credo, domenica ci hanno sovrastato, ma abbiamo le armi per metterli in difficoltà".

Ma fanno 3 sconfitte nelle ultime 4: la Lube sta regredendo?

"Abbiamo solo avuto qualche intoppo".

Domenica ospitate Milano che vi ha raggiunto al quarto posto, uno spareggio in chiave playoff?

"L’Allianz è temibilissima, completa e compatta, ma noi vogliamo vendicare l’andata".

Prima, domani sera, finirete il girone di Champions ricevendo il Maaseik.

"Non vanno sottovalutati perchè all’andata vincemmo 3-0 ma sempre con scarti minimi. La vittoria ci serve sia per l’eventuale accoppiamento più morbido nei quarti, sia per arrivare meglio a domenica".

Andrea Scoppa