Lube troppo forte per Fano. Domani c’è Grottazzolina

LUBE

3

FANO

0

CUCINE LUBE : Chinenyeze 5, Gargiulo 3, Loeppky 9, Boninfante 1, Lagumdzija 8, Bottolo 10, Balaso (L), Orduna, Dirlic 5, Poriya 4, Larizza 1, Davi Tenorio 1. N.E. Nikolov e Bisotto. All. Medei.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione, Roberti 3, Klobucar 2, Marks 6, Compagnoni 3, Mengozzi 8, Raffa (L), Mandolesi, Merlo. N.E. Rizzi, Magnanelli, Sorcinelli, Coccia, Acuti. All. Mastrangelo.

Parziali: 25-19 (21’), 25-14 (21’), 25-13 (19’).

Note: spettatori 200; Lube battute sbagliate 15, ace 2, muri 7, ricezione 59% (perfette 34%), attacco 56%; Smartsystem bs 15, ace 1, muri 4, 32% (17%), 28%.

Altra affermazione piena per la Lube che, a quattro giorni dal primo test con Grottazzolina, supera 3-0 anche Fano. Contro una avversaria appena salita in A2, i biancorossi impiegano un’ora ed un minuto per sbrigare la pratica (poi si è giocato un altro set) crescendo di qualità e precisione col passare degli scambi. Medei ha schierato il neo ritrovato Lagumdzija che ha risposto con 4 muri, ottimo Bottolo, prolifico e preciso realizzando 10 punti col 77%. Domani Lube già in campo per un altro test contro Grottazzolina, appuntamento alle 17 e stavolta in trasferta ma i fermani non hanno ancora deciso dove. Primo set. Medei schiera i suoi con Boninfante ad orchestrare il gioco, Lagumdzija opposto, Loeppky e Bottolo schiacciatori, centrali Gargiulo e Chinenyeze. Come libero prima volta da capitano per Balaso. A parte Nikolov, insomma, il sestetto che dovrebbe essere titolare per la Lube più giovane di sempre. Fano, senza Acuti indisponibile, è un po’ troppo fallosa, saranno 11 gli errori nel parziale, compreso quello in battuta che regala l’ultimo punto ai padroni di casa. Da segnalare per la Lube un ottimo Lagumdzija da 4 muri. Secondo set. Civitanova riprende con la stessa formazione, sale di colpi a muro Boninfante e allungo 9-4. Applausi per il 18-11 che Loeppky butta giù dopo uno scambio infinito e belle difese da ambo le parti. Ancora il canadese si prende la scena nel finale. Comincia pescando il primo ace di squadra del pomeriggio, quindi propizia il set ball di Lagumdzija per il 24-14 e infine sforna un altro servizio vincente, ad effetto, per sancire il 2-0. Curiosamente il più servito ed "armato" è stato Chinenyeze, ben 9 palloni per lui (5 a bersaglio). Terzo set. Medei mischia le carte per l’ultimo set, dentro Poriya, Larizza e Dirlic. Non cambia nulla, veloce 10-3 per la Lube che anzi infliggerà il gap maggiore. Spazio anche per il più baby, il 2005 Davi Tenorio. Balaso si esibisce in due difese fantasmagoriche che Poriya trasforma in punti. Ancora l’iraniano di pipe vola e chiude 25-13.

Andrea Scoppa