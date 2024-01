Lube verso una rivoluzione in estate. Coach Piazza favorito su Giuliani

Lo scorso 2 gennaio, prima uscita in edicola del nuovo anno, avevamo pubblicato un articolo di scenari futuri indicando in Piazza e Giuliani i due candidati alla panchina della Lube nel caso di addio di Blengini a fine stagione. Non è un mistero che "Chicco" abbia un accordo quantomeno verbale con la federazione della Bulgaria e potrebbe diventare il nuovo ct. Ebbene, negli ultimi giorni, a ridosso dello scontro diretto con l’Allianz Milano che domenica varrà il 4° posto, proprio il nome di Piazza è quello diventato in pole qualora la panchina biancorossa si liberasse a giugno (Blengini è comunque in scadenza). Il direttore generale Cormio, a nostra intervista, aveva affermato categoricamente che finché fosse stato lui l’uomo mercato del club, la Lube non avrebbe chiamato una figura col doppio incarico e, come sanno gli appassionati, Piazza ce l’ha essendo ct dell’Olanda. Tuttavia l’aspetto sembra superabile perché Piazza gradirebbe molto lavorare a Civitanova e soprattutto è vincolato con gli orange fino al periodo delle Olimpiadi, insomma sarebbe a disposizione della Lube per il raduno.

Dunque Piazza prima scelta e Giuliani dietro, anche se non scartato del tutto, d’altronde alla Lube si è specialisti nei ritorni, vedi De Giorgi e lo stesso Blengini (il settempedano ha anche lasciato la nazionale greca). In caso di arrivo di Piazza, non sono escluse altre operazioni con la società meneghina. Il tecnico parmense potrebbe portarsi il baby Porro, alzatore classe 2001 già da un anno notevole guida dell’Allianz e investimento decennale garantito. Sarà difficile convincere patron Fusaro… Peraltro in regia la Lube ha le mani migliori di tutte, quelle di De Cecco e il capitano ha pure da poco rinnovato fino al 2026. Insomma un cambio di palleggiatore appare fantamercato, tuttavia sull’argentino circolano rumors, compreso il fatto che sia scontento e che il club pretenda da lui più leadership.

Di sicuro sarà rivoluzione tra gli schiacciatori perché a fine stagione scade il contratto a Zaytsev e probabilmente non verrà prolungato, non alle cifre attuali almeno. Lo "zar" accetterà un ruolo marginale? In uscita anche Yant che è attratto da offerte estere e da un annetto purtroppo appare involuto. L’ideale sarebbe accaparrarsi un posto4 italiano di valore, ma chi? Nel ruolo piace tanto Ishikawa, altro elemento dell’Allianz e bravo anche in ricezione, la lacuna del team vice campione d’Italia. O l’investimento verrà fatto su Mozic, altro pupillo di Cormio? Naturalmente le trattative sono anche condizionate dagli incastri italiani/stranieri e puntuale rispunta fuori il nome di Galassi, centrale di Monza. Già accostato ai biancorossi da due stagioni in caso rimpiazzerebbe Chinenyeze e ritroverebbe il compagno di nazionale Anzani.

Andrea Scoppa