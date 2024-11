Lucchetta sulla Lube vista a Perugia: "Bene, ora servono conferme"

Domenica sera ha commentato su Rai Sport la sfida tra Perugia e Civitanova. Oggi Andrea "Lucky" Lucchetta, grande centrale del passato e da anni acuto e talvolta irriverente voce del volley in tv, interviene al Carlino per approfondire i temi di inizio stagione legati alla nuova Lube di Medei.

La prima domanda è scontata, come ha visto la Lube nella sconfitta 3-2 del PalaBarton?

"È sicuramente uscita dalla partita contro Perugia a testa alta, anzi altissima. Non so quanti Predators alla vigilia pensassero di prendere un punto dalla partita contro la Sir a casa sua".

Cosa in particolare le è piaciuto di Civitanova?

"Specialmente nella prima metà di gara è stata eccellente a muro, sia come muri vincenti che come muri di contenimento. Ovviamente se parliamo dei singoli è stata super la prova di Lagumdzija, ha chiuso con numeri clamorosi".

È riduttivo dire che la sfida è cambiata quando è entrato Giannelli e quando Perugia ha iniziato a colpire con il suo famigerato servizio?

"Effettivamente l’ingresso di Giannelli ha molto aiutato gli umbri e di certo la battuta diventata più pericolosa ha reso altalenanti le ricezioni di Balaso. Anche Loeppky ha avuto difficoltà sulla battuta di Perugia. Il servizio è sempre più importante nella pallavolo, ma ormai tutti hanno capito che se hai solo il servizio, come faceva Perugia in passato, e non sai difendere o contrattaccare, non vai comunque lontano".

La Lube in pratica è senza Nikolov, inoltre rispetto ai campioni d’Italia è stata ben più modificata in estate e quindi ha bisogno di tempo per sistemarsi. Con queste considerazioni si possono ipotizzare margini di miglioramento importanti: i tifosi possono essere assai fiduciosi?

"È così. Già ho notato un gran feeling tra Boninfante e Lagumdzija. Il giovane alzatore deve magari migliorare un po’ nella distribuzione dei palloni in mezzo, sia ai centrali che per le pipe. Lo stesso Loeppky dovrà consolidarsi e alla squadra manca il miglior Nikolov che ritengo un giocatore che diventerà top tra gli schiacciatori del prossimo decennio".

Domenica altro big match, stavolta a Civitanova dove arriverà Piacenza neocapolista in solitario della SuperLega. Che partita sarà e che gara dovrà fare la Lube?

"Al PalaBarton coach Medei e il suo staff hanno dimostrato dal primo set di aver preparato ottimamente la partita dal punto di vista tattico. Ora c’è da proseguire anche con le variazioni immediate. Contro gli emiliani bisognerà dare conferme sulla crescita. Di sicuro i biancorossi arrivano all’incontro nel modo migliore proprio grazie alla prestazione fornita a Perugia".