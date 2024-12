Macerata sfida Fano: "In campo senza paura"

"Bisogna avere fame e non cadere nell’insicurezza che può arrivare dopo due sconfitte esterne". È la ricetta dettata da Maurizio Castellano, coach della Banca Macerata Fisiomed, alla squadra che alle 19 di oggi riceverà la visita di Fano per la seconda giornata di ritorno dell’A2 di volley maschile. "Per salvarsi - aggiunge - occorre avere fame e non paura". I maceratesi devono tornare obbligatoriamente al successo perché occorre allontanarsi dai bassifondi della classifica e riscattare la brutta prestazione offerta a Pineto. Oggi la squadra di Castellano dovrà vedersela con Fano in un match che mette a confronto due neopromosse, il cammino degli avversari è migliore essendo riusciti a conseguire qualche risultato positivo in trasferta. Fano può contare sull’opposto Marks, sullo schiacciatore Roberti e sul sempreverde regista Coscione. In casa la Banca Macerata Fisiomed si è fatta sempre valere conseguendo risultati positivi contro le big ed è su questo aspetto che si è soffermato Vittorio Mastrangelo, coach del Fano. "Si tratta – spiega il tecnico dei fanesi – di una gara difficile. Conosciamo molto bene il valore degli avversari quando giocano in casa dove hanno fatto un cammino importante superando tra le altre Prata, AciCastello, Cantù e Siena". I fanesi sono reduci dalla maratona contro Ravenna con i romagnoli a esserne usciti vittoriosi al quinto set. "Potremo dire la nostra – aggiunge Mastrangelo – se riusciremo a confermare quanto visto di buono nelle ultime partite. Dovremo tenere alto il livello di gioco, solo in questo potremo tornare da Macerata con altri punti in tasca".

Le gare della seconda giornata di ritorno: Ore 16: Brescia-Catania. Ore 17: Cantù-Cuneo. Ore 17.30: Prata-Porto Viro; Siena-Pineto. Ore 18: Palmi-Aversa; Ravenna-Reggio Emilia. Ore 19: Banca Macerata Fisiomed-Fano.

Classifica. Brescia 33; Ravenna, Prata 30; Cuneo 24; Aversa, Pineto, Siena, Catania 22; Fano 20; Cantù 14; Banca Macerata Fisiomed 13; Reggio Emilia 12; Palmi 8.