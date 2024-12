Sir Perugia, grande spettacolo di fine anno . Stasera c’è il big match di Coppa Italia

L’anno solare si chiude con un fine settimana spettacolare sotto rete. L’ultimo appuntamento del 2024 è uguale a quello che lo ha aperto. Tutto come un anno fa, il quarto di finale della coppa Italia è un discorso che riguarda la Sir Safety Susa Perugia che si misura con una rivale che conosce bene. Stasera alle ore 20,30 al palasport di Pian di Massiano c’è la stessa avversaria del 4 gennaio scorso, la Valsa Group Modena. Le otto squadre ammesse al torneo che assegna la coppa con la coccarda tricolore promettono di dar vita a battaglie sportive senza esclusione di schiacciate. C’è grande attesa, dunque, per conoscere le quattro semifinaliste che approderanno alle finali in programma il 25 e 26 gennaio a Bologna. I block-devils, primi in classifica al termine del girone d’andata, ospitano gli emiliani, che hanno chiuso al giro di boa in ottava posizione. I duelli tra le due antagoniste sono stati spesso accesi agonisticamente. Il vantaggio del campo è sicuramente importante per la squadra bianconera che rimane ancora in corsa per fare incetta di trofei, ma è ovvio che per superare l’ostacolo ci sarà bisogno di una buona prestazione. Ritrova davanti a sé ancora il suo passato il coach Angelo Lorenzetti che ha vinto molto in entrambe le panchine. Tra i padroni di casa possibile il rientro tra i titolari dello schiacciatore polacco Kamil Semeniuk mentre il punto di riferimento al centro è sempre l’argentino Agustin Loser. Gli emiliani diretti dal tecnico Alberto Giuliani rappresentano un pericolo, capaci di esaltarsi contro la più quotata avversaria. Le strade si sono incrociate 50 volte, con trenta vittorie dei bianconeri e venti successi dei canarini. Quattro gli ex, da un lato Yuki Ishikawa ed Angelo Lorenzetti, dall’altro Luciano De Cecco e Simone Anzani. Arbitri: Zanussi (TV) e Giardini (VR).

: Giannelli - Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).

MODENA: De Cecco – Buchegger, Anzani - Sanguinetti, Gutierrez – Davyskiba, Federici (L).