Macerata supera Consar Ravenna al tie-break nella Coppa Italia di pallavolo

Consar Ravenna 2 Macerata 3

CONSAR RAVENNA: Vukasinovic 2, Canella 7, Russo, Zlatanov 18, Grottoli 13, Guzzo 22; Goi (L1); Selleri 1, Bertoncello 13, Tallone; ne: Pascucci (L2), Copelli. All. Valentini.

MACERATA: Ottaviani 8, Berger 4, Klapwijk 23, Valchinov 18, Fall 14, Marsili 1; Gabbanelli (L1); Ferri 3, Pozzebon, Ichino 3, Sanfilippo 4; ne: Dimitrov, Palombarini (L2). All. Castellano.

Arbitri: Clemente e Marigliano.

Parziali: 20-25, 21-25, 25-21, 25-22, 8-15.

Note - ace Ravenna 7, Macerata 9. Errori in battuta: Ravenna 20, Macerata 16. Muri: Ravenna 10, Macerata 12. Attacco: Ravenna 39%, Macerata 43%. Ricezione: Ravenna 44 % (27 % perfetta), Macerata 46 % (29% perfetta).

RAVENNA Comincia bene Banca Macerata Fisiomed la Coppa Italia. A Ravenna i maceratesi centrano la vittoria, vincono i primi due set, poi c’è il ritorno dei romagnoli ma gli ospiti mantengono la lucidità per vincere al tie-break. Macerata parte bene e sale di tono (13-16), Ottaviani piazza l’ace dell’allungo decisivo (16-20) e poi i marchigiani vincono il primo set (20-25). Il punto a punto contraddistingue il secondo set (13-13), poi Macerata prende il largo (16-20) quando Ferri chiude il set (21-25). Parte bene Macerata nel terzo set, ma piano piano Ravenna sale di tono e accorcia le distanze (25-21). Nel quarto set sembra che Macerata abbia la meglio (12-15), ma Ravenna recupera e allunga con l’ace di Bertoncello (19-17). I romagnoli si fanno valere e pareggiano i conti con l’attacco out di Valchinov (25-22). Al tie-break Macerata domina: un tap-in di Klapwijk apre la sequenza devastante di muri per il 3-8 al cambio campo. Il turno in battuta di Selleri mette in difficoltà Macerata ma prima Fall ed Ichino con un muro, poi un incisivo contrattacco di Klapwijk ed infine un determinante mani out di Ottaviani avvicinano i biancorossi al successo (6-13). A chiudere ci pensa Valchinov per l’8-15.