Maglia azzurra. Vnl, il commissario tecnico De Giorgi convoca Bottolo e tiene a riposo il libero Balaso

Fefè De Giorgi, commissario dell’Italia, ha deciso di tenere a riposo diversi big per le fasi finali della Vnl che si tengono a Lodz da domani a domenica. Questi i 14 azzurri in Polonia: palleggiatori Paolo Porro, Riccardo Sbertoli; schiacciatori Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi; centrali: Edoardo Caneschi, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti; opposti Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi; liberi Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano. L’Italia giocherà i quarti venerdì alle 17 contro la Francia e dunque c’è solamente Bottolo a rappresentare la Lube, non il libero Fabio Balaso.

In previsione Olimpiadi, De Giorgi ha seguito un criterio opposto a quello di Velasco. L’ex coach della Lube infatti ha risparmiato molte stelle che lavoreranno a Cavalese (Giannelli, Russo, Galassi, Balaso, Anzani, Michieletto, Lavia, Romanò) mentre Velasco ha fatto turnover nella prima tappa della Vnl femminile e poi ha cementato il gruppo che ha trionfato. A proposito di Vnl ma al maschile, la fine delle tre tappe ha stabilito le nazionali qualificate a Parigi 2024. Oltre alla Francia, ecco Argentina, Brasile, Canada, Egitto, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Serbia, Slovenia, Stati Uniti. Il sorteggio per la composizione dei gironi si svolgerà proprio oggi alle 18. La Francia, settima nel ranking ma paese ospitante, quindi testa di serie numero 1, verrà assegnata al gruppo A, invece Polonia e Giappone, prima e seconda nel ranking mondiale, verranno inserite negli altri due gironi. L’Italia è in seconda fascia con Slovenia e Stati Uniti.

an. sc.