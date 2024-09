Volley serie A1 femminile. Serata di gala per la Bartoccini MC Restauri: "Pronte a lottare per mantenere la categoria»

In vista del fischio d’inizio della nuova stagione di serie A1 femminile continuano le verifiche sul campo. Altro test oggi pomeriggio per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che alle ore 18 sfiderà la pari categoria Roma alla palestra Di Vittorio di Terni. Dal fine settimana successivo si farà sul serio con le magliette nere che giocheranno le prime tre gare consecutive in casa, contro Bergamo, Vallefoglia e Conegliano Veneto. Mercoledì, nel frattempo, la squadra si è presentata. Alla serata c’era anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che ha detto: "Sono felicissima per i successi che questo club ha ottenuto lo scorso anno, poi anche perché è una squadra composta da ragazze splendide. Qui si respira quel clima che a me piace. Sulla maglia delle atlete ci sarà il logo della nostra Regione, sarà ambasciatrice del nostro territorio". Anche l’assessore allo sport del Comune di Perugia Pierluigi Vossi si è detto fiducioso: "Le giocatrici saranno l’esempio per tante bambine che vorranno intraprendere questa disciplina. Perugia, negli anni, si è identificata nella pallavolo femminile. I sacrifici che fanno il presidente e tutti gli sponsor devono essere ripagati. L’amministrazione vuole essere un collante per le iniziative che portino le bambine al palazzetto e a praticare questo sport". Ha preso poi la parola il numero uno del club Antonio Bartoccini: "Ho trovato una grande energia da parte di tutti, ogni anno mi sembra sempre come se fosse la prima stagione. Spero che le stesse sensazioni le possano vivere le nostre ragazze. Nei test precampionato ho visto alcune sbavature che vanno corrette. C’è ancora qualcosa da aggiustare, ancora c’è tempo e ci stiamo lavorando".

In chiusura di serata il tecnico Andrea Giovi ha dichiarato: "Iniziamo con la prospettiva di cercare di rimanere in questa categoria che abbiamo raggiunto con tanta fatica da parte di tutti. Vogliamo metterci insieme il più veloce possibile con più qualità possibile. Vogliamo raccogliere i frutti del nostro lavoro visto che manca poco all’esordio". Le sensazioni del capitano Immacolata Sirressi: "C’è sicuramente molto da lavorare perché il gruppo è nuovo e dobbiamo automatizzare i meccanismi. Sono sicura però che alla prima di campionato, la voglia di fare bene davanti al nostro pubblico e l’entusiasmo ci porteranno a tirare fuori il meglio anche se non siamo ancora del tutto in sincronia".