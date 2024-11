Maja Storck lascia la Megabox e va a Udine:: "Grazie, ma cercavo più spazio in campo"

Maja Storck ha chiesto di andarsene, perché a Vallefoglia giocava secondo lei poco. La Megabox ha accolto la sua richiesta, liberandola. L’opposto svizzero non sarà più una tigre. L’attaccante del ’98 ora può approdare in un’altra squadra. Operazione che è avvenuta dopo poche ore dall’annuncio del club biancoverde. Infatti la giocatrice ha ufficializzato la sua nuova casacca. Il martello nato a Münchenstein da domenica difenderà i colori della Cda Talmassons Udine. Dunque la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia saluta la schiacciatrice svizzera Maja Storck, approdata alla corte di coach Andrea Pistola nei primi mesi della stagione 2024-25.

"Maja ha confermato anche a Vallefoglia le sue qualità, personali e tecniche – queste le parole del presidente della Megabox Ivano Angeli –. La sua voglia di avere più spazio in campo è legittima e abbiamo accolto il suo desiderio, pur nella consapevolezza di perdere una giocatrice forte sotto ogni profilo. Le auguriamo di cuore di realizzare tutti i suoi obiettivi in quella che sarà la sua nuova squadra". La 26enne quindi giocherà in Friuli in questa stagione. E sarà d’ora in poi avversaria di Vallefoglia, dato che Udine è in serie A1 come la Megabox. L’opposto svizzero Maja Storck è dal 2015 nel giro della Nazionale elvetica. "Sono molto contenta di questa opportunità. Il tutto è nato perché io volevo giocare di più rispetto a quanto stessi facendo a Vallefoglia e Talmassons mi ha contattata qualche settimana fa, dicendomi che la società era alla ricerca di una nuova giocatrice. Per me questa era una bella cosa e volevo dare una mano per permettere alla squadra di rimanere in A1. Ho tanta voglia di giocare e di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a magari chissà, giocare anche già nella gara di domenica".

A questo punto la Megabox tornerà molto probabilmente sul mercato per rimpiazzare Maja. La società biancoverde non ha ancora fatto nessun annuncio. Il team di Vallefoglia nell’ultimo incontro è tornato a casa senza punti dal difficile campo del Chieri, contro un’avversaria tra le più insidiose. Ma le tigri hanno più di un rimpianto per una partita che si era messa per il verso giusto dopo la vittoria in volata del primo set e due successivi parziali giocati alla pari, sprecando nel terzo set un vantaggio iniziale di sei lunghezze. La sconfitta fa scivolare la squadra biancoverde all’ottavo posto in classifica, superata da Bergamo e Busto Arsizio. La prossima partita è fissata in casa domenica 1 dicembre alle 17 contro la Wash4Green Pinerolo, nona in classifica a due lunghezze dalle tigri.

