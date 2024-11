Manfredi, presidente Fipav: “Egonu è italiana, ma c’è sempre qualche stupido...”

Il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi è intervenuto in difesa di Paola Egonu, tirata nuovamente in ballo dai seguaci dell’europarlamentare Roberto Vannacci con una vignetta in un calendario a lui dedicato, al momento di presentare il suo movimento politico. “Paola Egonu è una ragazza dolcissima, legata all'essere italiana, è nata e vissuta qua. La nostra Nazionale femminile è una delle nazionali che dimostra che c'è integrazione, non abbiamo nessun tipo di problema. Ecco perché ho sempre chiesto di far vivere loro l'attività sportiva nel modo più tranquillo possibile. Poi in Italia c'è sempre lo stupido di turno” ha detto Manfredi a Roma, nel corso di Sport Industry Talk. Paola Egonu ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, firmando il primo successo a cinque cerchi di una squadra azzurra nella pallavolo.

Intanto è stato ufficializzato il calendario dei Mondiali maschili che il prossimo anno, in settembre, vedranno gli azzurri di Ferdinando De Giorgi difendere il titolo iridato conquistato tre anni fa. Il mondiale si terrà nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. L’Italia è testa di serie numero 1 ed è stata sorteggiata nella pool F insieme con Ucraina, Belgio e Algeria. Gli azzurri faranno il loro esordio contro l’’Algeria (15.30 italiane) il 14 settembre, due giorni dopo sfideranno il Belgio (16 settembre, ore 15.30) e infine l’Ucraina il 18 settembre sempre alle 15:30. Le partite si terranno a Manila.

Ottavi di finale il 20 e 21 settembre, Quarti il 24 e 25, Semifinali il 27 settembre, finale il 28 settembre.

Gli altri gironi del mondiale. Girone A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia. Girone B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania. Girone C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud. Girone D: Stati Uniti, Cuba, Portogallo, Colombia. Girone E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile. Girone G: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina.

Girone H: Giappone, Canada, Turchia, Libia.