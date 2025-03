MARCIA VINCENTE. Osimo si prende anche il derby contro Loreto

Osimo 3 Loreto 1

PARZIALI: 28-26, 25-22, 22-25, 26-24

LA NEF RE SALMONE: Rosa 5, Colaluca, Cremascoli 5, Maretti 10, Gori (L), Cursano, Chiarini 6, Melonari, Stella A. 21, Silvestroni 2, Carotti 5, Boesso 13, Stella F (L). All. Pascucci

NOVA VOLLEY LORETO: Marchetti, Martusciello 1, Vecchietti 12, Zazzarini (L2), Campana 4, Torregiani 21, Alessandrini 10, Ujkaj 13, Sassi 7, Dignani (L), Papa, Nobili 1. All. Iurisci

ARBITRI: Chiara Mochi e Giulia Petterini

La Nef si prende anche il derby contro Loreto. Osimo vince ancora, più cinico e maturo di Loreto soprattutto nei palloni che contano. Due i set conclusi ai vantaggi con la formazione osimana, non a caso prima in classifica, che riesce sempre a chiudere a proprio favore. Loreto ha la possibilità nel quarto parziale di far terminare la partita al tiebreak: al squadra di Iurisci avanti 20-22 si fa rimontare con Osimo che chiude i conti ancora ai vantaggi come nel primo set. Sugli scudi Stella nei locali e Torregiani negli ospiti, autori di 21 punti cadauno.