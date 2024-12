Marks promuove la Virtus: "Una squadra che spinge"

E anche Aci castello deve subìre la dura legge del Palas Allende. Ci sono volute ben due ore e mezza di partita, ma alla fine la Smartsystem Essence Hotels è riuscita a strappare una vittoria importantissima, un 3 a 1 meritato contro una delle big del campionato: "Prima di tutto ha vinto la squadra – afferma il tedesco Bibob Marks –, abbiamo spinto per tutta la partita anche quando nel terzo siamo andati sotto di alcuni punti. Questa gara dimostra che ce la possiamo giocare con chiunque, soprattutto quando dalla tua parte hai questo grande pubblico". Potrebbe essere proprio quella con Catania la gara della svolta: "E’ qualche partita che qualcosa è cambiato – continua l’opposto fanese –, ad Aversa avremmo meritato di portare a casa qualche punto in più, ma ormai siamo coscienti dei nostri mezzi e vogliamo giocarcela con tutti".

Nel quarto set pubblico in visibilio per le difese acrobatiche di Mattia Raffa che hanno permesso ai biancorossi di prendere il largo: "Sono contento – afferma il libero virtussino Raffa – di aver dato finalmente qualcosa di importante alla squadra. Aver iniziato in senso positivo il quarto set è stato fondamentale, soprattutto dopo aver perso il terzo. Ora giochiamo più sciolti, ma previsioni certe non si possono fare perché ogni partita è a se’". Un successo che dà ossigeno al team di coach Mastrangelo: "Verissimo – conclude Raffa – ci volevano proprio questi tre punti. Attenzione però a non abbassare la guardia, dobbiamo andare avanti una gara alla volta e alla fine sarà premiato chi nel corso della stagione sarà risultato più continuo". Domenica si gioca ancora in casa, al Palas Allende arriva Siena.

b. t.