Volley Nations League, Velasco e De Giorgi ripartono dal Canada

Sono stati stilati i calendari della Nations League di volley del 2025, sia quello femminile (dove l’Italia è campione in carica) che quello femminile, nell’estate che precede i mondiali ai quali gli azzurri arriveranno da campioni in carica e le azzurre da favorite. Ogni torneo sarà articolato su diverse sedi: le nazioni in cui i due tornei inizieranno sono le stesse, ovvero Canada, Brasile e Cina, ma in città diverse. Seconda tornata in Turchia, Cina e Serbia per le ragazze, Bulgaria, Stati Uniti e Serbia per i maschi. Tra la seconda e la terza settimana sarà rispettata una settimana di pausa, quindi la femminile completerà la fase di qualificazione tra Olanda, Stati Uniti e Giappone, la maschile chiuderà in Slovenia (le altre sedi saranno Polonia e Giappone). Le squadre passano da 16 a 18, con l’aggiunta di Ucraina e Repubblica Ceca nella femminile di Ucraina e Cina nella maschile. Le fasi finali si svolgeranno dal 23 al 27 luglio per il torneo femminile e dal 30 luglio al 3 agosto per quello maschile (sedi ancora da definire).

Nations League femminile. Le azzurre di Velasco, che hanno vinto anche l’oro alle Olimpiadi, debutteranno in Brasile (4-8 giugno 2025) a Rio de Janeiro, quindi dal 18 al 25 giugno a Hong Kong, per poi chiudere la fase preliminare ad Apeldoorn (9-13 luglio). In Brasile il girone comprenderà anche Stati Uniti, Brasile, Germania, Repubblica Ceca e Corea del Sud; in Cine le azzurre se la vedranno con Thailandia, Cina, Repubblica Ceca, Giappone e Bulgaria; in Olanda contro le padrone di casa, la Turchia, Serbia, Belgio e Repubblica Ceca.

Nations League maschile. I ragazzi del ct De Giorgi invece partiranno una settimana dopo, dall’11 al 15 giugno a Quebec City, dal 25 al 29 giugno a Chicago, infine 16 al 20 luglio giocheranno a Lubiana. Nel primo girone saranno con Canada, Francia, Germania, Argentina e Bulgaria; nel secondo affronteranno Polonia, Brasile, Canada, Stati Uniti e Cina, nel terzo infine Serbia, Slovenia, Olanda, Ucraina e Canada.