Match del 4 febbraio. Biglietti già in vendita per la sfida con Modena all’Eurosuole Forum

È attiva la prevendita biglietti online e shop Vivaticket per la sfida di SuperLega Credem Banca tra la Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, gara valida per il 6° turno di ritorno della Regular Season in programma domenica 4 febbraio alle 18 sul taraflex dell’Eurosuole Forum.

Mercoledì prenderà il via anche la prevendita dei tagliandi al botteghino secondo gli orari di apertura della biglietteria.

Reduci dalle vittorie al tie break in casa con Milano e in Sicilia con Catania, i biancorossi hanno consolidato il quarto posto, ma cercano punti importanti per continuare la marcia.

Questi gli orari della biglietteria all’Eurosuole Forum: da mercoledì 31 gennaio a venerdì 2 febbraio ore 17-19; sabato 3 febbraio dalle 10 alle 12; nel giorno della partita dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 fino a inizio della gara.