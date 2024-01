Media pubblico all’Eurosuole Forum. Lube solo settima in SuperLega

Le 1.746 presenze di sabato contro Padova hanno rappresentato il secondo peggior dato di afflusso casalingo in questa regular season per la Lube. La conferma di un trend stagionale che vede il club vice campione d’Italia solamente al 7° posto per media di tifosi all’Eurosuole Forum. A fornire questa interessante analisi e molte altre ancora è il sito Volleyball che ha pubblicato un dettagliato studio al termine del girone di andata. Al giro di boa la società con il maggior numero di presenze è Modena con 25.141 spettatori complessivi, un risultato che non sorprende trattandosi della "Volley City", la piazza storicamente più legata a questo sport. Al secondo posto Perugia con 22.446 e terza Verona con 21.948. Civitanova è quarta con 15.342. Se si prende in esame la media gara, Modena nettamente in testa con 4.190 tifosi, sostano sempre seconde e terze Perugia e Verona, risale a sorpresa Padova con poco più di 3.000 unità, la Lube invece scivola al 7° posto con 2.557. Un dato che è riprova di un fenomeno che avevamo evidenziato più volte dopo le misure restrittive per la pandemia e nonostante gli eccezionali risultati dei biancorossi (scudetto 2022 e finale 2023). Il rischio è che quest’anno la media possa pure peggiorare. Peraltro vorremmo capire perché le cifre indicate dalla Lega siano sempre "gonfiate" di circa 200 unità. Padova ad esempio, prima di venire a Civitanova, aveva ospitato Piacenza e sul sito dei veneti risulta che alla gara avevano assistito quasi 2.900 tifosi, su quello della Lega oltre 3.100. Lo studio di Volleyball dà una importante risposta sul tema del prezzo dei tagliandi. Modena, Civitanova e Trento fanno pagare maggiormente il biglietto, le uniche con una media di spesa superiore alla doppia cifra. Per Modena 14,67 euro, 13,92 euro per la Lube, 10,68 euro per i campioni d’Italia di Trento. Un aspetto che smentisce quanto da anni afferma la dirigenza biancorossa che, invece, ha sempre dichiarato come i prezzi per vedere la Lube siano tra i più bassi. Detto questo resta il fatto che in una provincia e in una regione che amano la pallavolo come pochi altri territori, l’afflusso all’Eurosuole Forum deve essere superiore. Non possono essere 15 o 20 euro l’impedimento per il pienone, tanto più valutando il prestigio di un club che ha disputato le ultime sei finali tricolore. Giorni fa infine il sito affidabile.org aveva pubblicato una ricerca sul versante social, dando la notizia che la pallavolo ha molto più seguito della pallacanestro: oltre 3milioni di seguaci contro quasi 2. Nella speciale classifica (che ingloba Facebook, Instagram, YouTube e agli altri) Trento è davanti a tutti con quasi 700mila fans, la Lube è quarta con 474mila. Civitanova è in testa calcolando solo Facebook con 126mila followers.

Andrea Scoppa