Megabox, altro esame. Le Tigri cercano conferme

Sta vivendo un buon momento e la Megabox vuole quindi continuare a spingere anche oggi alle 20.30 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte contro la Wash4Green Pinerolo. Il match sarà in diretta tv su Rai Sport. Un match dalle mille insidie per le tigri. Infatti l’avversaria di turno è una delle sorprese del campionato e si trova attualmente in ottava posizione a tre punti dalle pesaresi. Le quali vengono da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La Wash4Green ha giocato invece una eccellente partita domenica a Novara, mettendo a dura prova le padrone di casa della Igor Gorgonzola.

Il programma della giornata vede il Bisonte Firenze, appaiato a Pinerolo, ricevere in casa l’Itas Trento: l’obiettivo della Megabox è fare punti con Pinerolo proprio per evitare da essere riagganciata dalle due avversarie nella lotta per il sesto posto.

A presentare il delicato incontro ci pensa il direttore sportivo delle biancoverdi Alessio Simone: "Sarà una partita molto insidiosa, perché oltre al fatto che l’avversaria sta facendo un campionato di alto livello, anche sopra le aspettative, il campo in cui gioca Pinerolo è molto difficile, e noi l’anno scorso lo abbiamo sperimentato: è un impianto piccolo e molto vivace, il tifo è molto caldo". Il diesse continua: "La loro squadra è molto ben allenata, hanno giocatrici importanti come Ungureanu, le due opposte Storck e Németh vengono alternate con successo e le centrali Polder e Akrari sono forti. La nostra formazione però è cresciuta tanto e le ultime partite ci hanno riportato nelle posizioni di classifica che sono il nostro obiettivo della stagione e che ora dobbiamo consolidare". Intanto Pinerolo un paio di giorni fa ha formalizzato l’accordo con la schiacciatrice padovana Chiara Mason, in arrivo da Trento per rinforzare il reparto delle attaccanti. In campo delle piemontesi, inoltre, è molto caldo. In queste ultime gare il gruppo di Vallefoglia ha dimostrato di valere di più dei punti che ha immagazzinato finora. b.t.