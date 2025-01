Megabox, come semplificarsi la vita in campo. Pistola: "Abbiamo addomesticato la partita"

La vittoria sul Volley Roma consolida l’ottava posizione, ma il sesto posto ora è a soli quattro punti. Momento magico per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che bissa la vittoria di domenica scorsa con Bergamo dominando la Smi Roma, sconfitta in tre set senza troppa fatica. La squadra biancoverde si è aggiudicata il bottino pieno grazie ad una bella prestazione di squadra, mantenendo la concentrazione e non concedendosi pause nemmeno quando i distacchi tra le due formazioni sono diventati molto netti. Ora la classifica delle tigri assume un aspetto molto interessante: agli otto punti di vantaggio sulla Wash4Green Pinerolo, nona, fanno riscontro i soli quattro di distacco dal sesto posto e tre dal settimo, occupati rispettivamente da Bergamo e Eurotek Busto Arsizio. Contro le capitoline si sono visti grandi numeri da parte delle giocatrici pesaresi. Con il 41% di efficienza in attacco, una Bici chirurgica (23 punti, 2 ace e 43% su 39 attacchi) accanto alla Mvp De Bortoli (83% di ricezioni perfette, presente ovunque in difesa). La truppa targata Megabox sta viaggiando forte. Nonostante gli infortuni e una squadra non ancora al completo.

Coach Andrea Pistola è soddisfatto e sa che questo gruppo può ancora crescere: "Abbiamo gestito molto bene la partita con le laziali, siamo stati molto ordinati nel muro difesa, abbiamo battuto abbastanza bene e fatto buone scelte in attacco, commettendo pochi errori. Ne è venuta fuori una partita semplice, ma per esclusivo merito nostro, perché abbiamo mantenuto continuità e messo in difficoltà le loro bocche da fuoco. L’impegno era insidioso, loro venivano a Pesaro per migliorare la loro classifica a tutti i costi. Ora abbiamo otto punti di vantaggio su Pinerolo, e l’obiettivo è fare punti dappertutto così da non rimandare il verdetto sulla qualificazione ai play-off al confronto diretto sul loro campo". La mvp della partita con Roma è risultata Chiara De Bortoli che commenta così: "Sono molto contenta della nostra prestazione, stiamo lavorando tanto e ora la squadra finalmente riesce ad esprimere il suo gioco, mostrando tutto il suo potenziale. Finalmente è arrivata una vittoria in tre set, dopo tante partite finite al tie-break".

Il campionato propone domenica prossima alle tigri una trasferta di grande difficoltà: domenica 2 febbraio alle 17 la Megabox Ondulati del Savio sarà a Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del campionato. In settimana, i recuperi tra Busto Arsizio e Conegliano e tra Milano e Pinerolo daranno un volto più completo alla classifica.

Beatrice Terenzi