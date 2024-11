Megabox Pistola: "Ho visto le tigri ruggire"

Che balzo in avanti. La Megabox espugna Roma e risale la graduatoria. Il successo colto nella capitale riporta la squadra di Vallefoglia alle spalle delle quattro grandi. Un risultato che alza il morale e soprattutto dimostra il valore delle tigri. Ci si aspettava una partita complicata e in effetti la fase centrale ha visto le padrone di casa approfittare di qualche passaggio a vuoto delle biancoverdi per aggiudicarsi il secondo set e di condurre il terzo sino al 20-17. Poi, sul più bello, la squadra giallorossa si è bloccata, pagando cara la maggiore esperienza della squadra del presidente Ivano Angeli. Primo e quarto set, invece, sono stati condotti senza troppa fatica dalle pesaresi tornate a casa quindi con la vittoria sperata, dopo qualche turno a secco.

"Sono tre punti preziosi, siamo partiti bene poi loro sono tornati sotto e a un certo punto la situazione è cambiata, e lì abbiamo avuto uno scatto importante – questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola –: la squadra ha dato la risposta caratteriale che avevo chiesto. Abbiamo ancora troppi alti e bassi, ci sono dei momenti in cui perdiamo lucidità e commettiamo troppi errori, mentre in altri momenti giochiamo una bella pallavolo. Si tratta di cali mentali cui dobbiamo far fronte, trovando quando siamo in difficoltà i punti fermi che ci facciano tornare a giocare come sappiamo". Migliore atleta della partita l’americana Simone Lee che dice: "Questo premio non è per me ma tutte noi, abbiamo conquistato assieme una preziosa vittoria. Abbiamo lottato, attaccato, difeso e murato e alla fine abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per noi. Sono molto orgogliosa di fare parte di questa squadra".

L’ analisi del libero delle locali, Luna Cicola: "Nel quarto set non siamo riuscite a fare il gioco che speravamo ed abbiamo perso di lucidità. Per gran parte della gara, anche grazie ad una buona pressione a muro, abbiamo messo in difficoltà un avversario forte come Vallefoglia, dimostrando una reazione rispetto alle ultime partite di campionato". Sorride dunque il team marchigiano dopo tanto penare. Non è una stagione facile, ma la Megabox sta giocando ad armi pari con tutte le avversarie incontrate sul suo cammino. La squadra c’è, trasmette energia e coesione. Nel campo laziale Vallefoglia ha sfoderato grinta, carattere e determinazione. Domenica 17 novembre alle 16 la Megabox Ondulati del Savio torna a giocare al PalaMegabox contro una delle big del campionato, la Savino Del Bene Scandicci guidata dalla campionessa olimpica Ekaterina Antropova.

Beatrice Terenzi