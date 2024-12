Megabox Pistola: "Ora ci crediamo di più"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna alla vittoria piena dopo ben otto giornate: l’ultima fu il 10 novembre a Roma, sono seguite una vittoria al tie-break a Cuneo e sei sconfitte, quattro delle quali al tie-break. Il successo sulla Bartoccini-MC Restauri Perugia consolida l’ottavo posto delle tigri, ora a +6 su Pinerolo, che però deve recuperare la partita con Milano. Dopo la prestazione super di domenica, Sonia Candi è la migliore del campionato nella classifica dei muri punto (57, ovvero 3,8 a partita). Erblira Bici è quarta tra le migliori realizzatrici (276 punti, 21,2 a partita) e Gaia Giovannini terza negli ace (24, 1,8 a partita).

Questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola: "La partita ha confermato che la squadra ha subìto il contraccolpo delle tante sconfitte, anche se per 3-2, e ha perso un po’ di sicurezza, subendo dei parziali importanti e facendo errori banali. Spero che questa vittoria dia nuova consapevolezza alla squadra, nel primo set le ragazze erano contrattissime e non ci riusciva niente, mentre dal secondo set in poi sono cresciute nel muro difesa, contenendo bene Németh, anche se ancora in attacco facciamo fatica".

Lunedì 30 dicembre alle 19 al PalaVerde di Villorba nuovo impegno per la Megabox nella partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia sul campo delle campionesse del mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano: la vincente si qualificherà alle Final Four di Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) l’8 e 9 febbraio. Il campionato riprenderà domenica 5 gennaio alle 17 a Busto Arsizio contro la Eurotek Uyba.

In vista dei tre impegni casalinghi del mese di gennaio, la società propone un mini abbonamento Vedi 3 Paghi 2 per le partite di sabato 11 con la Cda Talmassons, domenica 19 con Bergamo e domenica 26 con Roma. Info: https://www.liveticket.it/megaboxvolley

b. t.