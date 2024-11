Megabox Pistola: "Troppi errori banali"

Occasione ghiotta buttata al vento. Il giorno dopo brucia ancora la delusione per la sconfitta con Bergamo, partita che la Megabox ha avuto più volte l’occasione di chiudere a proprio favore, e invece il finale l’ha punita severamente, rimandandola a casa senza punti. Un pizzico di superficialità in alcuni momenti decisivi del match e, in generale, troppi errori (8 infrazioni a rete, per esempio) hanno facilitato la rimonta delle lombarde, brave a rimettere in piedi il terzo decisivo set e a dilagare nel finale del quarto al termine del lungo testa a testa. Il tutto ha vanificato un primo set esemplare, che pareva preludere ad una giornata positiva per le tigri, ora al settimo posto in classifica. Nel terzo, soprattutto, le tigri hanno sciupato un vantaggio di 20-16 e due set-point sul 24-22. Decisivo il servizio delle padrone di casa, cresciuto nel corso dei set, e biancoverdi che tornano a casa senza punti con più di un rammarico. Tra le padrone di casa, eccellente la prova delle due centrali Strubbe (MVP con 10 punti, il 50% in attacco e 5 muri) e Manfredini (16 punti, 69% in attacco e 5 ace), top scorer Cesè Montalvo con 17 punti. Per le tigri 21 punti per Lee e 14 per Bici e Weitzel, prestazioni vanificate dai 29 errori complessivi.

"Abbiamo commesso troppi errori gratuiti, in più di un momento avevamo la partita in pugno e abbiamo gestito male le situazioni, giocando in maniera scontata e prevedibile – questo il commento dell’allenatore delle tigri Andrea Pistola alla fine della partita –. Nel terzo set, soprattutto, abbiamo sprecato delle grandi occasioni, eravamo avanti di diversi punti e non siamo riusciti a chiudere a causa di errori ingiustificabili. Lo sport è così, ed è giusto che torniamo a casa senza punti, ma il rammarico è grande". Sull’esito del match interviene anche l’attaccante Francesca Michieletto: "Siamo partite bene nel primo set, siamo state molto lucide e mentalmente sul pezzo, poi siamo calate molto e abbiamo giocato in maniera disordinata. Nell’ultimo set alla fine abbiamo ceduto. Abbiamo passato una settimana molto tosta, ora dobbiamo resettare tutto e ripartire con il lavoro in palestra". La Megabox veniva dal turno infrasettimanale che l’ha vista perdere in casa contro la corazzata Conegliano. Il tempo di recuperare è stato quindi breve. Domenica 10 novembre alle 17 la squadra del presidente Ivano Angeli sarà di nuovo in trasferta al PalaTiziano di Roma contro le padrone di casa della Smi, al penultimo posto in classifica.

b. t.