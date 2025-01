Megabox Un solo obiettivo: bottino pieno

L’imperativo è vincere. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare al PalaMegabox oggi alle 20.30 contro la Cda Talmassons. La squadra friulana, alla sua prima stagione in A1, al momento è ultima in classifica con 9 punti, ma ancora in piena corsa per la salvezza, visto che le dirette concorrenti sono tutte a tiro (Roma è a +1, Perugia e Cuneo a +2). Dal canto loro, le tigri vogliono tornare a far punti per consolidare l’ottava posizione e il vantaggio su Pinerolo, al momento staccata di sei lunghezze. Nella gara di andata, a Latisana, le biancoverdi vinsero in quattro set. Stasera tornerà a Pesaro con la maglia delle friulane l’opposto svizzero Maja Storck, che ha fatto parte della Megabox nella prima parte della stagione.

Queste le parole del direttore sportivo Alessio Simone: "Per noi è una partita molto delicata, loro sono assetate di punti e noi, reduci da una gara non delle migliori a Busto Arsizio, vogliamo fare bottino pieno". Sulle avversarie: "Non sarà semplice, loro hanno alcune individualità eccellenti come Yana Scherban e Maja Storck, quest’ultima con noi nei primi mesi di campionato, hanno una palleggiatrice giovane molto interessante come Chidera. Battono bene, sono abbastanza solidi nel muro difesa, ma noi dobbiamo pensare alla nostra metà del campo, facendo meglio alcune cose che ci sono riuscite meno nella prima uscita della stagione". Sull’incontro spende delle parole anche il presidente delle friulane Ambrogio Cattelan: "Stiamo entrando nella fase decisiva della stagione. Dobbiamo credere in questa squadra e nello staff. È arrivato il momento di fare risultato. Sono sicuro che le ragazze riusciranno a reagire alle difficoltà e torneranno a conquistare i punti necessari per centrare la salvezza. La squadra ha dimostrato più volte di avere delle qualità importanti e sono certo che si rialzerà, a partire già oggi quando affronteremo in trasferta Vallefoglia". Le prossime dieci partite saranno decisive per il futuro della Cda Volley Talmassons Fvg. L’appuntamento con la trasferta di Vallefoglia rappresenta per la squadra un momento molto delicato. Ecco perché la Megabox dovrà stare molto attenta. Si troverà di fronte una formazione che lotterà con le unghie e con i denti per salvarsi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e in streaming sur Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro diffonderà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13) trasmetterà la differita martedì 14 gennaio alle 22.

b. t.