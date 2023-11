Megabox verso Firenze. Kosheleva: "Ci siamo"

E’ difficile definirla piccola crisi quella che sta attanagliando nelle ultime giornate la Megabox. Non è corretto, perché la squadra di Vallefoglia sta giocando bene. Ma manca qualcosa, un qualcosa che coach Pistola sta analizzando. Il tecnico delle tigri non lascia nulla al caso e lavora sempre sui dettagli. Il gruppo magari ha solo bisogno di maggiore intesa, ma quella si costruisce solo con il tempo. Ecco perché i pochi punti raccimolati finora non spaventano. E già da domani alle 19,30 a Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci si può cambiare marcia. La sfida, valida per la settima giornata, inizia alle 19,30. Il quadro delle biancoverdi è finora questo: undicesime con sette punti, ma meritava di più per quello che si è visto in campo. La Megabox è in classifica appaiata a Cuneo e Casalmaggiore. La formazione del presidente Ivano Angeli, dopo una prima fase scoppiettante, è reduce da tre stop consecutivi. Dall’altra parte si ha una compagine tosta. Le avversarie sono terze a 13 punti. Il ruolino è buonissimo: quattro vittorie e due sconfitte. Le toscane sono a solo cinque lunghezze dalla capolista Novara. All’undicesimo posto in classifica con 7 punti, alla pari con Cuneo e Casalmaggiore, ed è reduce da tre sconfitte in fila; quanto alle avversarie, sono terze a 13 punti, con quattro vittorie e due sconfitte, a cinque punti dalla capolista Novara. A guidare le fiorentine c’è Massimo Barbolini.

"Scandicci è un grande club, è sempre interessante giocare con un avversario forte – queste le parole del capitano Tatiana Kosheleva –. Per noi questa è un’opportunità per mostrare il nostro carattere. Possiamo trovare molte ragioni per le nostre sconfitte, ma non voglio soffermarmi su questo, ora è il momento di agire e la nostra squadra ha un desiderio, vincere. Questo è ciò su cui dobbiamo concentrarci". L’incontro Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Arena e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv).

b.t.