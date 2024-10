Megabox vicina alle big. Candi: "Brave e ordinate"

Successo e sesto posto per la Megabox. Davanti al pubblico amico la squadra di Vallefoglia contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio conquista il primo risultato tondo della stagione. Tre punti arrivati al termine di una partita finalmente meno dispendiosa delle prime due con Firenze e Perugia. Ora le tigri in classifica sono alle spalle delle tre big Conegliano, MIlano e Scandicci e della solita Chieri, alla pari con Bergamo e Novara. Una buona piazza. "Siamo contente, siamo state brave a mantenere sempre la testa sul nostro piano partita anche quando loro hanno provato a tornare sotto – la capitana Sonia Candi analizza la partita –. Siamo state ordinate, abbiamo sempre spinto al servizio e anche quando loro hanno cambiato tanto non ci siamo mai fatte sorprendere o destabilizzare".

Dice la collega di reparto Camilla Weitzel: "Sono molto fiera della nostra squadra, siamo all’inizio della stagione e ovviamente dobbiamo lavorare ancora tanto su tutti i fondamentali, ma oggi abbiamo fatto davvero un bel lavoro. Bella partita, abbiamo spinto tanto in battuta e abbiamo messo in difficoltà le nostre avversarie: di conseguenza il cambio palla ha funzionato bene, e anche il muro". La Mvp del match è stata eletta Simone Lee, al rientro dopo l’infortunio al dito che non le aveva permesso di scendere in campo a Firenze: "Sono molto contenta della vittoria, c’era un’atmosfera bellissima in campo e tra il pubblico. Mi hanno cercata molto sia in ricezione che in attacco, sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto con la squadra. Volevamo questi tre punti, e sono arrivati davanti ai nostri tifosi". Dall’altra parte parla anche la bustocca Rebecca Piva: "Purtroppo la partita è andata male, caratterizzata da qualche alto e parecchi bassi, a tratti facciamo davvero molta fatica".

b. t.