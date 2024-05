Mercato. Il baby biancorosso. Iurisci al Pineto, giocherà in A2

A sorpresa, più che altro per la tempistica, c’è stato un movimento in uscita riguardante un baby del vivaio della Lube. Ieri Pineto, società di A2, ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore biancorosso Matteo Iurisci (foto), classe 2007. Si tratta forse della prima o comunque di una delle primissime operazioni di trasferimento di un atleta di ambito giovanile in questa sessione di mercato e appunto la cosa sorprende. Non tanto per questioni di cartellino, il ragazzo è di proprietà di Ortona così come ad esempio un altro lubino, il libero Andrea Giani, quanto perché Iurisci ha terminato la fase finale nazionale con l’Under19 (prima ha militato anche col gruppo di serie B). I ragazzi della Lube hanno chiuso al 6° posto, un discreto epilogo considerando che hanno affrontato le big con un collettivo da Under17. Non solo, Iurisci ha firmato quando sta per iniziare la fase finale dell’Under17 biancorossa, team che può arrivare a medaglie preziose. A proposito di Lube ma in questo caso di ex della Prima squadra, da registrare due movimenti riportati dal sito Volleyball. La prima giunge dalla neopromossa Grottazzolina che ha ingaggiato il regista Zhukouski, a Civitanova nella stagione 2018-2019 come vice Christensen. Poi Trento si è assicurata Pesaresi, libero della Lube 2016-2017, in questi mesi a Brescia in A2 e nel 2023 protagonista nella semifinale playoff in maglia Milano contro Civitanova.

Andrea Scoppa