Mercato. Il dg Cormio: "Questo colpo arricchisce il roster»

Dirlic è il terzo atleta croato a vestire la maglia della Lube. Il primo era stato un asso come Igor Omrcen, quindi più recentemente il palleggiatore Tsimafei Zhukouski nella stagione 2017/18. L’alzatore è appena stato annunciato da Grottazzolina e dunque militerà in SuperLega con i neopromossi fermani. Il direttore generale biancorosso Giuseppe Cormio accoglie così il nuovo opposto: "L’ingaggio di Dirlic impreziosisce il roster. Arriva un atleta che nell’ultima annata, pur avendo beneficiato di poche occasioni per mettersi in luce a Milano, a causa di alcuni problemi iniziali e per l’esplosione del suo compagno di reparto, ha realizzato un buon bottino di punti negli scampoli di gioco concessi. Avere nel gruppo squadra Dirlic e Lagumdzija, che due anni fa lottarono quasi alla pari staccando tutti come realizzatori top del campionato (e Dirlic risultò 19° per muri/set, secondo schiacciatore più bravo dopo Sapozhkov ndc), è un grande arricchimento e sulla carta è garanzia di un attacco performante. Tra l’altro Petar è un ragazzo che sa far gruppo, letteralmente un ‘uomo spogliatoio’, giovane con i suoi 27 anni, ma molto maturo e in grado di dare un ottimo supporto ai compagni".

an. sc.