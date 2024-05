Mercato. Juantorena a Monza: "Felice di essere qui»

Nuovo capitolo nella carriera di Osmany Juantorena (foto), da ieri ufficiale il trasferimento alla Mint Vero Volley Monza, i neo vice campioni d’Italia. Nato a Cuba ma naturalizzato italiano, Juantorena è alla quarta esperienza in un club di A1 dopo Trento (2009-2013), i 7 anni a Civitanova (2015-2022) e l’ultima stagione non esaltante a Modena. Classe 1985, giunge alla corte di Eccheli con la possibilità di ri-giocare in Champions, anche se della squadra capace di raggiungere la finale Scudetto non c’è traccia, via Galassi, Maar, Loeppky e pure Takahashi. Dei top in pratica è rimasto solo Cachopa. "Sono molto felice di arrivare in una società come Monza che mi sembra molto organizzata e ambiziosa – le sue prime parole –, l’anno scorso ha fatto grandissime cose, e voglio aiutarla a fare altrettanto".