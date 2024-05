Mercato. Leandro Mosca è passato a Monza

Nuova squadra per il centrale Leandro Mosca. Il 23enne di 209 centimetri è stato ufficializzato dalla Mint Vero Volley Monza e dunque diventa un giocatore in forza al team vicecampione d’Italia. Una opportunità importante per il recanatese di nascita (è cresciuto a Osimo) e atteso da una eredità mica da poco, perché in pratica andrà a prendere il posto dell’omologo Gianluca Galassi, perno della nazionale e dalla prossima stagione anche di Piacenza. Tornando a Mosca, dopo l’esperienza di tre anni al Club Italia, nel 2020 si è affacciato in SuperLega con Milano, quindi l’approdo a Verona dove è rimasto fino a poche settimane fa ed è stato avversario della Lube nella finale dei Playoff 5°Posto, entrato nel corso del quarto set. Nel suo palmares spicca il titolo di campione del mondo con l’Italia nel 2022, anche se poco impiegato, era infatti membro del gruppo azzurro che venne selezionato dal commissario tecnico De Giorgi. Al momento non è a Rio con la Nazionale, ma figura comunque tra i 30 che potranno disputare la lunghissima Vnl. Piacenza ha ufficializzato il Luca Loreti, classe 2005, nelle ultime due stagioni al Santa Croce. Milano ha ufficializzato lo schiacciatore Davide Gardini, classe 1999, che nelle ultime due stagioni ha giocato a Padova

an. sc.