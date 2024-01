Mercato. Leon non rinnova, gli umbri mettono. Sliwka nel mirino

Mentre la Lube rientrava in serata dalla trasferta in Romania, sempre mercoledì la Sir iniziava gli allenamenti. Capita se non hai impegni infrasettimanali per le coppe. Una cosa insolita per gli umbri, conseguenza della eliminazione nei quarti playoff contro Milano e della sconfitta nei playoff 5° posto (che davano il pass consolazione per disputare la Challenge Cup) contro Monza. Quando si parla di Perugia spesso spunta fuori qualche voce di mercato e così è anche ora, complice il fatto che Leon è in scadenza di contratto e al 99% non rinnoverà. Lo schiacciatore non ha fatto fare il salto di qualità alla Sir, sempre a mani vuote nella caccia al tricolore o Champions. Le ultime danno il club su Sliwka per sostituirlo, pure lo schiacciatore mancino dello Zaksa e della Polonia è in scadenza. Sarebbe un colpo notevole e intelligente: è compagno di Semeniuk in nazionale e hanno giocato assieme allo Zaksa.

an. sc.