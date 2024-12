Mercato spettacolo. Il Bisonte e Savino: il giorno degli scambi

Concluso il girone di andata del campionato di A1, quello di ritorno inizia con un triplo scambio di maglia di giocatrici de Il Bisonte Firenze e della Savino Del Bene Scandicci. Salutano Il Bisonte il libero Manuela Ribechi e la centrale Giulia Mancini mentre lascia la Savino Del Bene l’altra centrale Indy Baijens: trasferimenti, questi, che a metà stagione servono ad entrambe le squadre per riordinare gli assetti. Lo scambio Mancini-Baijens è fra pari ruolo e per la prima si tratta di un ritorno. La ventiseienne centrale laziale, infatti, sette stagioni fa aveva iniziato il percorso in serie A proprio a Scandicci prima di passare nel 2018-19 a Cuneo.

Poi, dopo un anno trascorso a Macerata in A2, è risalita in A1 col Vallefoglia. Anche la ventitreenne olandese Baijens è una giocatrice di altissimo profilo, che con la Nazionale del suo Paese ha già partecipato a un’Olimpiade e a due Europei (vincendo la medaglia di bronzo nel 2023) e che a livello di club ha maturato esperienze in Francia, Polonia, Germania e Italia, così come nelle Coppe europee meritandosi anche il premio di miglior muratrice nella Cev Cup 2022/23. Il libero Ribechi, classe 2004, è invece una delle più promettenti nuove leve del volley italiano e ha trascorso le sue prime due stagioni in A1 con Il Bisonte a Firenze; arriva ora alla Savino Del Bene per sopperire alla perdurante assenza di Beatrice Parrocchiale.

Franco Morabito