Mercato. Yant ufficializza l’addio ai biancorossi

Yant ha ufficializzato l’addio alla vigilia di una partita che può riportare la Lube fra le quattro grandi d’Europa e primo dei due spareggi (domenica a Verona l’ultima di regular season) che valgono mezza stagione. Non siamo difronte ad una notizia "bomba" perchè si sapeva e lo avevamo scritto tempo fa specificando della destinazione in Russia, ma lo schiacciatore ha voluto rendere pubblico il tutto all’interno della trasmissione After Hours, programma web della domenica sera firmato Lega Pallavolo Serie A condotto da Andrea Zorzi e Andrea Brogioni. Forse lo schiacciatore 22enne poteva scegliere un momento più adatto... "È stata una stagione difficile per me – ha aggiunto Marlon – perché mi aspettavo di giocare di più considerando come avevo finito lo scorso anno". Insomma il poco spazio a disposizione, chiuso da Nikolov, lo ha spinto al passo d’addio che si concretizzerà a fine stagione. Yant non ha voluto confermare che andrà allo Zenit San Pietroburgo.

an. sc.