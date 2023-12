Mercoledì la replica in Coppa Italia. Monza cerca riscatto. C’è l’esame Civitanova

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova, atto primo. Si parte oggi alle 18 con la doppia sfida tra i brianzoli e i marchigiani, che si troveranno di nuovo di fronte, sempre all’Opiquad Arena, mercoledì per la sfida ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Coppa Italia. Stasera l’incontro sarà invece valido per la prima giornata di ritorno di Superlega, con i padroni di casa decisi a riscattare la sconfitta subita a Santo Stefano a Cisterna, macchia finale di una prima metà di stagione quasi perfetta e premiata con un quarto posto storico. Tutto è partito ad ottobre tanto per cambiare con un successo a Civitanova, di cui Monza sta diventando quasi una bestia nera come dimostrano gli ultimi tre scontri diretti.

Quello che inizierà stasera sarà però tutto un altro campionato, come sottolineato da coach Massimo Eccheli, concentrato su entrambe le sfide con i cucinieri di Ivan Zaytsev: "Giocare due volte in cinque giorni con Civitanova sarà come disputare una serie di Playoff: sarà una partita a scacchi, bisognerà non essere scontati. Mi aspetto che ci saranno molte variazioni sul tema. La squadra marchigiana ha valori tecnici impressionanti, ha giocato l’ultima Finale Scudetto e vinto i precedenti titoli. Ha giovani talenti e giocatori di esperienza. Speriamo di scendere in campo in un palazzo pieno che ci possa dare una mano. Il bilancio del nostro girone d’andata è sicuramente positivo, anche se macchiato dalla sconfitta contro Cisterna nell’ultimo turno. Sappiamo che in un campionato livellato come quello di SuperLega, con valori molto ravvicinati, ogni punto conta molto. Replicare quanto fatto non sarà semplice ma stiamo lavorando per essere competitivi".

Va ricordato come la società brianzola abbia varato una promozione speciale: acquistando il biglietto per la partita della prima giornata di ritorno di Superlega di oggi, sarà possibile assistere gratuitamente alla successiva gara di mercoledì, valida per i quarti di finale della Coppa Italia.

Andrea Gussoni