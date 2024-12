Milano, derby Mondiale. Ennesima sfida all’Imoco

È il giorno della semifinale tutta italiana al Mondiale per club tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Le campionesse d’Italia e d’Europa in carica sfideranno alle 12.30 Paola Egonu e compagne, per andare poi a giocarsi il titolo iridato domani alla stessa ora contro o le brasiliane del Dentil Praia o le padrone di casa del Tianjin.

La formazione del Consorzio, perdendo nettamente la seconda partita del girone proprio contro le cinesi, ha chiuso al secondo posto, finendo dalla parte di tabellone presidiata dalle imbattute pantere, grandi favorite per il triofo finale. Milano, reduce da nove sconfitte consecutive negli scontri diretti, dovrà dare il 100% per giocarsela alla pari con una rivale che in campionato ha lasciato per strada appena due set.

La stagione è ancora lunga e gli obiettivi ancora tanti, ma le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno bisogno di sbloccarsi contro la loro bestia nera che, quest’anno, si è già aggiudicata la Supercoppa Italiana, la sfida da record all’Unipol Forum di Assago valida per il girone d’andata di serie A1 e la Courmayeur Cup di pre-season, quando Paola Egonu non si era ancora fermata per l’operazione alle fosse nasaloi.

Ora che anche Alessia Orro è rientrata dal problema al ginocchio che l’ha tenuta ferma oltre un mese e l’infermeria è vuota si può anche sognare un trionfo iridato che sarebbe ovviamente il primo, alla prima partecipazione.